Macron tenta una mediazione tra sauditi e iraniani

Non farlo sarebbe stato un errore. L’aumento della tensione tra l’Arabia Saudita e l’Iran ha spinto Emmanuel Macron, che il 9 novembre era in visita negli Emirati Arabi Uniti, ad aggiungere una tappa al suo viaggio e incontrare a sorpresa il principe ereditario saudita. A Riyadh, il presidente francese ha comunicato due concetti al suo interlocutore. Il primo concetto è che la Francia non ha “alcuna ingenuità” nei confronti dell’Iran, ma bisogna comunque evitare “qualsiasi estremismo”. Macron ha ammesso che, al pari dei sauditi, anche i francesi sono preoccupati dallo sviluppo del programma balistico di Teheran, e ritengono che il missile partito sabato dallo Yemen e intercettato dai sauditi sui cieli di Riyadh fosse “chiaramente iraniano”. Come i sauditi, anche i francesi sono preoccupati “dall’egemonia iraniana o dei tentativi egemonici iraniani” nella regione, ma nondimeno vogliono evitare due passi. Non seguire Trump

Il primo è quello di andare dietro a Donald Trump nella sua decisione di rinnegare il compromesso nucleare approvato con l’Iran, perché in questo modo non si fermerebbero il programma balistico della Repubblica islamica né la sua proiezione in tutto il Medio Oriente. Al contrario, prendere una decisione simile non farebbe che riportare il mondo e la regione alla situazione precedente, in cui l’alternativa era rassegnarsi al fatto che l’Iran costruisse la bomba o lanciarsi nell’avventura di un bombardamento delle strutture nucleari iraniane, scatenando il contrattacco di Teheran.

Per la Francia non è possibile lasciar sprofondare il Libano in una nuova guerra civile