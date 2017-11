Quattro idee di Macron per l’Africa

Non è certo, ma è probabile. L’Africa, dove Emmanuel Macron si trova in visita dal 27 novembre, potrebbe presto diventare ciò che è stata l’Asia negli anni settanta, un continente in piena rinascita.

L’Africa è una terra di grandi promesse che affascina l’imprenditore Donald Trump e non interessa più solo alla Francia e al Regno Unito, ma anche al resto dell’Europa. Il problema è che l’Africa ha troppi motivi di rancore nei confronti del resto del mondo per lasciarsi sedurre facilmente.

L’Africa si ricorda della tratta degli schiavi e della colonizzazione. D’altronde come potrebbe dimenticarsene? L’Africa ha appena cominciato a lasciarsi alle spalle i presidenti eterni, incapaci e corrotti che le vecchie potenze coloniali avevano sostenuto per decenni contro i venti del cambiamento.

Scommettere sui giovani

L’Africa non sopporta più che se ne parli in termini di minacce, migratorie o terroristiche. L’Africa è ipersensibile. Emmanuel Macron, che conosce il continente per averci vissuto e lavorato negli anni della sua formazione, ha deciso di cominciare questo tour, che lo porterà in Burkina Faso, Costa d’Avorio e Ghana, con un discorso che pronuncerà il 28 novembre davanti agli studenti di Ouagadougou.

Le domande non saranno necessariamente accomodanti e non è scontato che l’accoglienza riservata al presidente francese sia calorosa, ma Macron vuole comunque superare il passato e dimostrare che in Africa gli interessano prima di tutto i giovani, su cui intende scommettere e con cui intende costruire il futuro riallacciando legami che la Francia ha compromesso riducendo la sua presenza culturale e linguistica.