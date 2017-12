In Siria Assad non ha ancora vinto

È l’incarnazione dell’ostinazione e della capacità di negoziare. Da quando l’Onu l’ha nominato suo emissario speciale per la Siria, nel 2014, Staffan de Mistura non ha mai smesso di cercare di spingere verso il compromesso gli attori del conflitto e non ha mai perso la fiducia né alzato i toni. Eppure il 13 dicembre abbiamo ascoltato la sua collera.

“Sono deluso”, ha dichiarato dopo l’ottavo tentativo di avviare un dialogo a Ginevra. “Abbiamo perso una grande occasione”, ha aggiunto accusando la delegazione del regime siriano di “non aver veramente cercato il dialogo e il negoziato”. Parole durissime se consideriamo che sono state pronunciate da un diplomatico molto prudente. Fatto ancora più significativo, l’italosvedese Staffan ha voluto fare una precisazione: “Devo dire che invece l’opposizione l’ha fatto”.

De Mistura ha detto due verità sacrosante. L’opposizione siriana ha voluto negoziare, mentre il regime di Damasco si è rifiutato di farlo. Il motivo va ricercato nei rapporti di forza sul campo.

L’arroganza di Assad

Ora che l’appoggio dell’Iran e della Russia ha permesso al suo regime di riprendere il controllo di quasi due terzi del territorio siriano, Bashar al Assad pensa di aver vinto la guerra e di non aver più bisogno di negoziare se non per ottenere al massimo l’appoggio della comunità internazionale per nuove elezioni che confermerebbero il suo dominio.

Al contrario, l’opposizione è perfettamente consapevole di aver perso lo scontro militare, e per questo ha serrato i ranghi, ha inviato a Ginevra una delegazione unica e ha cercato di trovare un compromesso politico che passa inevitabilmente per una nuova costituzione.

Potremmo dire che tutto questo non ha più importanza, che non c’è da stupirsi se il vincitore vuole imporre le sue condizioni e che l’Onu e il suo rappresentante dovrebbero semplicemente prendere atto di questa situazione.