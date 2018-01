Il governo tedesco tiene l’Ue con il fiato sospeso

L’apparato e la base possono ancora bloccare tutto. Il 21 gennaio l’apparato socialdemocratico potrebbe bocciare l’accordo che i dirigenti del partito tedesco e Angela Merkel hanno raggiunto il 12 gennaio sulle grandi linee di un programma di governo comune.

Se sarà così, la cancelliera sarà costretta a cercare di formare un governo di minoranza per evitare un ritorno alle urne. La Germania non ne uscirebbe sicuramente rafforzata. Il rilancio dell’unità europea non sarebbe facilitato, e se anche fosse superato l’ostacolo del 21 gennaio e la ripresa del negoziato dovesse portare a un accordo di governo, la base dell’Spd, l’insieme dei militanti socialdemocratici, potrebbe ancora dire “no” alla riproposizione di una grande coalizione.

La nuova collaborazione con la Francia

La Germania non ha ancora superato le sue difficoltà interne, ma nell’ipotesi in cui i socialdemocratici e i cristianodemocratici si accordassero per riassumere insieme il controllo del paese, lo farebbero prima di tutto per rifondare l’Unione al fianco della Francia.

La bozza di programma comune che i due partiti hanno pubblicato il 12 gennaio è perfettamente chiara. Nel documento si legge che l’Europa deve prendere in mano il suo destino, spinta dai cambiamenti nei rapporti con gli Stati Uniti, dalle sfide portate dalla Cina e dall’aggressività crescente della Russia. Il capitolo intitolato “un nuovo risveglio per l’Europa” propone di “rafforzare e riformare l’eurozona in stretta collaborazione con la Francia”.