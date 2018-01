In Siria gli Stati Uniti giocano la carta curda

L’obiettivo degli americani è perfettamente chiaro. Vogliono impedire al regime di Damasco di riassumere il controllo della totalità del territorio siriano per evitare che una vittoria completa di Bashar al Assad regali un trionfo politico alla Russia e soprattutto permetta all’Iran di confermare la sua avanzata nel cuore del mondo arabo.

Il ruolo dei curdi

Per Washington si tratta di contenere la Russia e l’Iran e di rassicurare gli alleati israeliani, sauditi e più in generale sunniti, che hanno tutte le ragioni per temere un’affermazione iraniana in Medio Oriente.

Mosca, Teheran e Damasco protestano all’unisono contro quella che considerano come una missione americana per dividere la Siria. Le loro dichiarazioni sono infuocate, ma gli Stati Uniti possono stare sereni perché hanno appena duemila uomini sul campo e sono invece i curdi a gestire le manovre.

I curdi, dal canto loro, giurano di non aver alcuna intenzione di marciare verso l’indipendenza di un Kurdistan siriano, ma non siamo obbligati a crederlo e soprattutto nessuno lo crede dall’altra parte della frontiera con la Turchia.

Il 15 gennaio il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha denunciato quello che ritiene un tradimento da parte degli americani, di cui è alleato all’interno della Nato. Erdoğan parla della creazione di un nido di terroristi alla frontiera meridionale del suo paese e teme che una autonomia del Kurdistan possa risvegliare l’indipendentismo dei curdi turchi. Dopo che l’impero ottomano si è contratto fino ai confini della Turchia, Ankara ha paura di perdere altri territori.