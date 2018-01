Un’ipotesi per la stabilità in Medio Oriente 

Non è bello da dire, ma non ci sono speranze. Ancora una volta, l’Onu riunisce dal 25 gennaio, stavolta a Vienna, il regime e gli oppositori siriani. Ancora una volta la Russia farà lo stesso, o dovrebbe fare lo stesso, la settimana prossima a Soči. Ma queste riunioni hanno poche possibilità di portare a risultati concreti, perché Bashar al Assad, sostenuto dall’Iran, non intende accettare alcun compromesso politico.

Il macellaio di Damasco continua a perseguire una vittoria totale, e questa ambizione di riassumere il controllo di tutto il territorio siriano si scontra con l’opposizione degli Stati Uniti, che non vorrebbero che la Russia torni in Medio Oriente da vincitrice assoluta e ancora meno che l’Iran consolidi la sua proiezione nelle terre arabe a scapito degli alleati degli americani, sunniti e israeliani.

Il conflitto siriano è in stallo, proprio nel momento in cui raggiunge nuovi vertici di atrocità. Nella regione di Ghouta, vicina a Damasco e ancora controllata dall’opposizione, proseguono i bombardamenti a tappeto dell’aviazione del regime. Da Ghouta non si può uscire. A Ghouta si muore di fame, di assenza di cure e sepolti sotto i palazzi distrutti dal cielo. Parallelamente, i combattimenti non si fermano nemmeno a Idlib, nel nordest, alla frontiera con la Turchia, perché il regime vuole riconquistare anche questa regione che la Russia, l’Iran e la Turchia avevano inizialmente deciso di trasformare in un rifugio per i civili in fuga dalla guerra.