Le dimissioni di Zuma potrebbero essere un esempio per l’Africa

Non è solo la seconda economia dell’Africa, preceduta unicamente dalla Nigeria ricca di petrolio. A più di 25 anni dalla fine dell’apartheid, il Sudafrica resta un modello di transizione pacifica verso la democrazia, lo stato di diritto e la coesistenza tra le diverse comunità.

Il paese è un esempio per tutto il continente, ed è per questo che è fondamentale che l’African national congress, l’Anc che era stato di Nelson Mandela, abbia finalmente costretto l’attuale presidente Jacob Zuma ad annunciare il 14 febbraio le proprie dimissioni, ammettendo che è arrivato il momento di ritirarsi per evitare di essere destituito dal parlamento.

Già prima della sua nomina, nove anni fa, Zuma era stato accusato di corruzione in una vicenda di compravendita di armi e aveva lasciato a bocca aperta l’opinione pubblica dichiarando, in un paese devastato dall’aids, che si può evitare il contagio facendo una doccia dopo un rapporto non protetto.

Il timore di perdere le elezioni

Il più famoso caricaturista del paese, Zapiro, da allora lo disegna sempre con il getto di una doccia sulla testa. Zuma nel frattempo ha ristrutturato la sua residenza privata con i soldi dei contribuenti e ha contribuito all’arricchimento di tre uomini d’affari di origine indiana con cui intrattiene rapporti molto stretti. Sotto la sua presidenza la corruzione ha divorato il paese, al punto tale che gli investitori stranieri fuggono dal Sudafrica e il tasso di disoccupazione supera il 27 per cento.