In Russia è tornato il gelo

I francesi hanno il “maggio del ‘68”, mentre gli statunitensi parlano dei sixties, gli anni sessanta. In fondo hanno ragione oltreoceano, perché anche se il ‘68 francese, a mezzo secolo di distanza, resta l’evento più emblematico del decennio, non è altro che un capitolo nazionale di una tendenza internazionale che ha sconvolto il mondo.

Stati Uniti, Giappone, Europa orientale, America Latina, Italia e molti altri sono stati coinvolti dalla contestazione dell’ordine del dopoguerra. Anche la Russia, che ha appena rieletto Vladimir Putin e che all’epoca si chiamava ancora Unione Sovietica, non è sfuggita all’ondata dei “sessantini”, o šestidesjatniki, come chiamano a Mosca la generazione degli anni sessanta.

In Russia i bambini nati nel periodo del baby boom, che in tutto il mondo aveva segnato il dopoguerra, sono cresciuti all’epoca della destalinizzazione. Erano appena entrati nell’adolescenza quando Nikita Chruščev pronunciava, nel febbraio del 1956, il suo rapporto davanti al ventesimo congresso del Partito comunista sovietico, in cui denunciava i crimini di Stalin. Teoricamente segreto, il rapporto si è diffuso rapidamente in tutto il mondo, e attraverso le radio occidentali anche in Urss e nel blocco sovietico.