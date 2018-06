La vittoria di Kim Jong-un

A questo punto il processo pare avviato. Naturalmente non si potrà fare nulla da un giorno all’altro e non ci sono garanzie, ma Donald Trump e Kim Jong-un, con la loro giovialità esagerata e il rapido coinvolgimento dei rispettivi collaboratori nelle prime conversazioni, hanno fatto partire un negoziato – vero, diretto, difficile e inevitabilmente lungo, ma anche piuttosto promettente – tra la prima potenza mondiale e la Corea del Nord, povera monarchia ereditaria, surreale e formalmente comunista.

A Washington e non solo in molti restano scettici, con argomenti solidi. Come può il regime accettare la denuclearizzazione “completa, verificabile e irreversibile” pretesa dagli Stati Uniti quando i suoi missili e le bombe atomiche costituiscono la sua assicurazione sulla vita?

Il problema è reale, ma è altrettanto vero che la Corea del Sud non vorrebbe mai una riunificazione che implicherebbe enormi difficoltà economiche e politiche per Seoul, la Cina non vedrebbe di buon occhio la nascita di una Corea unita e il Giappone non sarebbe certo felice di veder emergere una nuova potenza regionale.

Il regime nordcoreano, dunque, ha altre carte da giocare oltre alla bomba. Inoltre, ora che ha costruito l’arma atomica, si trova in una buona posizione per negoziare con Donald Trump, che da parte sua ha tutto l’interesse a portare avanti la trattativa.