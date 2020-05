La pandemia ci ha fatto capire quanto sia fragile il nostro sistema scolastico, in pesante affanno rispetto alla possibilità di garantire per tutti una didattica nell’emergenza, e in ritardo decennale rispetto all’infrastruttura digitale. Anche per compensare queste annose carenze, nel decreto Rilancio il governo ha deciso di stanziare una cifra consistente sulla scuola: 1,45 miliardi, da usare prima di tutto per l’edilizia scolastica e l’adeguamento degli spazi alle nuove condizioni per la ripresa che avverrà auspicabilmente a settembre, ancora non sappiamo bene come.

L’altro grande investimento riguarda le assunzioni dei docenti. Ci saranno tre concorsi per circa 78mila posti: il concorso straordinario per la scuola secondaria (medie e superiori) prevede di assegnare 32mila posti; quello ordinario per la scuola d’infanzia e la primaria quasi 13mila; quello ordinario per la scuola secondaria (sempre medie e superiori) 33mila.

Parliamo del concorso più discusso in questi giorni, quello straordinario, che dovrebbe svolgersi a breve, anche se ancora non abbiamo delle date precise. Sappiamo però che permetterà ai vincitori di essere stabilizzati dall’inizio di settembre.

Le modalità per abilitarsi

Per abilitarsi – cioè per entrare nell’amministrazione pubblica con un contratto a tempo indeterminato da docenti – serve almeno uno di questi prerequisiti: