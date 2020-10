La tesi di fondo dell’autore è che l’America rurale e impoverita fatica a uscire dal proprio stato di miseria perché preferisce rinunciare all’etica del lavoro e all’amore per se stessa, vivendo in un’indolenza stordita e quasi compiaciuta. Non sono posizioni molto lontane da quelle di Kanye West quando qualche anno fa dichiarava che se gli afroamericani sono rimasti schiavi per quattrocento anni dev’esserci una ragione: è una scelta. Secondo Vance e West le minoranze restano tali per una forma di complicità con il disastro, per scarsa tenuta etica e per una disciplina frustrata che spesso si trasforma in violenza. Più che la miseria, è la cultura della miseria il loro problema.

L’assunto del libro è questo: come fa un ragazzino a emanciparsi da generazioni di uomini e di donne degli Appalachi cresciuti tra sussidi sociali, bassa scolarizzazione, relazioni violente e tossicodipendenze? Una famiglia così è vittima di un sistema che non le garantisce risorse e di fatto la disprezza, oppure in mezzo alla sua sofferenza prova forme di orgoglio e di difesa della propria subcultura, rifiutandosi di partecipare al cambiamento politico, senza riporre troppe speranze in chi va alla Casa Bianca?

Non sappiamo chi vincerà le elezioni americane del 3 novembre, ma sappiamo già chi vincerà gli Oscar ad aprile. Il trailer di Hillbilly elegy di Ron Howard fa capire che aria tira; interpretato da Glenn Close e Amy Adams nei panni di madre e figlia, il film riprende i temi del libro Hillbilly elegy: a memoir of a family and culture in crisis di J.D.Vance che fu un caso nel 2016, l’anno in cui venne eletto Donald Trump.

Qualsiasi componente di una comunità ha il diritto di uscirne o di rivendicarla in base a un vissuto: il problema è quando una testimonianza viene elevata a sistema sulla base dell’appartenenza di una singola persona a quel tessuto sociale. Ma del resto è una tendenza della letteratura contemporanea e del modo che abbiamo di fare politica e concepire l’empatia adesso: una cosa è “vera” solo se vissuta con il corpo e l’esperienza. Sia Vance sia West sono dei fuoriusciti dalle comunità di cui parlano: uno ha lasciato l’Ohio per arrivare a Yale, l’altro è diventato un miliardario che vive nell’iperuranio. I loro racconti sono memorie, residui di conflitti personali, hanno un costo e spiegano molto della loro psicologia e del loro eventuale lascito artistico, e solo qualcosa dei movimenti tellurici di una nazione.

Come prevedibile, nel 2016 il libro di Vance venne accolto come esempio perfetto per spiegare che la sinistra aveva abbandonato i poveri e i poveri si erano vendicati votando Donald Trump. Mentre i repubblicani in realtà rastrellavano i voti di lobbisti, imprenditori ed eleganti reazionari che in pubblico non avrebbero mai confessato di votare per Trump perché non figurava bene nel curriculum, i democratici avevano trovato i veri responsabili del loro fallimento. Erano stati loro a tradire: i lavoratori a occupazione ridotta. Gli hillbillies. I redneck. I poveri non amati. I bianchi dimenticati. Gli impresentabili: sono anni che proletari e sottoproletari di qualsiasi capitale occidentale vengono messi al centro del discorso in prossimità del voto; avrà pochi diritti sostanziali e pochi mezzi, ma sulla white working class (classe lavoratrice bianca) c’è una quantità infinita di ricerche e sondaggi.

Oltre a non essere corroborato dai dati – è vero che nel 2016 il 60 per cento della classe lavoratrice bianca ha votato per lui, ma queste persone rappresentavano solo il 30 per cento del totale dei suoi elettori – questo approccio tende a perpetuare un’idea di classe lavoratrice già vecchia nel primo dopoguerra (è la stessa svista prospettica di cui ha peccato anche Bernie Sanders durante la sua campagna del 2016), come se tutti i neri, le donne e i queer accusati di essere ossessionati dalla propria identità fossero iscritti a qualche facoltà umanistica a ripassare Foucault e Butler e non lavorassero anche nei supermercati, alle poste o nella corsia di un ospedale.

Un cuore povero e brutto

Una delle conseguenze del covid-19 è stata mostrare su qualsiasi tipo di giornale ed emittente nazionale come la classe lavoratrice americana sia tutt’altro che bianca e fatta solo di maschi, e non somiglia più a una canzone di Bruce Springsteen da un bel pezzo. Le cronache degli essential workers (lavoratori essenziali) stremati dalla fatica che hanno svolto i servizi di prima necessità, hanno reso evidente una popolazione multigenerazionale, multirazziale e dalla storia composita. Il problema è che spesso questa parte di classe lavoratrice non vota, perché le viene reso difficile se non impossibile farlo a causa di meccanismi farraginosi. Come altri subalterni che vivono di sussidi e con una copertura sanitaria insufficiente o magari scontano una pena in carcere, come tanti camerieri e magazzinieri senza permessi, a differenza della classe lavoratrice bianca che fa da capro espiatorio, questa parte della popolazione non ha neanche la visibilità sufficiente da essere ritenuta colpevole, e resta pressoché ignorata dai programmi elettorali.

La consapevolezza sempre maggiore di tante altre forme di povertà negli Stati Uniti, in cui la classe si interseca con la questione razziale e di genere, dimostra perché il film di Ron Howard arriva con quattro anni di ritardo. L’antifavola americana in cui il ragazzo si emancipa dalla famiglia e dalla provincia fatta di denti marci, corpi sfigurati e alcolici distillati in casa grazie allo studio e all’integrità personale, non ha più una potenza catartica per espiare il senso di colpa dei democratici, e neanche il loro rabbioso disorientamento. Non che le persone che hanno visto chiudere fabbriche su fabbriche siano scomparse, non che le loro condizioni siano migliorate, anzi: ma la retorica per cui devono addossarsi il peso di un intero collasso democratico non regge. La loro rappresentazione come creduloni idrofobi ostaggi di Donald Trump è diventata sempre più macchiettistica.

Eppure, sul piano dell’immaginario, il mito della white working class trumpiana e abbandonata dalla sinistra continua a perpetuarsi. Amy Adams probabilmente si porterà a casa un Oscar confermando la tradizione per cui per dimostrare il proprio talento bisogna sfigurarsi: dopo gli attori e le attrici che si sono prestati alla disabilità, alla bruttezza, alla deformità, quest’anno la deformazione sarà di classe sociale. A quel punto saranno passati mesi dalle elezioni, forse il vincitore sarà insediato, forse Trump ricorrerà a dei cavilli per rifiutare un risultato che lo vede in svantaggio facendo ricorso a una corte suprema che ha contribuito a blindare. Tanto non cambia, il mito della classe lavoratrice bianca da cui discendono tutte le colpe è versatile. Se vince Trump, Hillbilly elegy sarà un film che spiega perché ha vinto, di nuovo. Se vince Biden, sarà la dimostrazione che l’America si è ricordata del suo cuore povero e brutto ed è disposta ad amarlo ancora. Nessuna di queste interpretazioni dice più molto sul presente.

I bulli della mia infanzia

In un bell’articolo uscito sul Guardian, Nathalie Olah parla di come il cantante dei Fat White Family se la sia presa con gli Idles, un gruppo punk-rock di Bristol che negli ultimi anni ha fatto parlare di resurrezione del punk impegnato (forse un po’ ingenuamente), perché si appropriano della retorica working class pur essendo di classe media, e si fregiano del compito di rendere le classi popolari meno maschiliste, scrivendo inni di solidarietà agli immigrati.

Per il cantante dei Fat White Family sarebbe troppo facile comporre inni da progressisti a partire da posizioni di sicurezza e privilegio, mentre tantissime persone nel Regno Unito vivono in condizioni di miseria e indifferenza tali da far diventare la loro disperazione inevitabilmente violenta. Il razzismo di molti britannici che vivono ai margini non sarebbe tanto una scelta quanto un effetto collaterale della povertà. Se queste frange popolari passano a destra e assumono posizioni xenofobe, è perché spesso non hanno alternative.