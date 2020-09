Il 9 settembre alle 7 del mattino il cielo di San Francisco aveva il colore giallo fangoso di una vecchia ferita. Alle otto era arancione ed era avvolto dall’oscurità. Quella mattina è stata la più inquietante della mia vita: a diffondersi era il buio, e non la luce. Varie persone in California hanno raccontato che gli uccelli erano insolitamente silenziosi. Per alcuni giorni, dopo che una straordinaria tempesta di fulmini in piena ondata di calore di metà agosto ha dato avvio all’attuale stagione degli incendi, il sole è stato rosso. E con la luna si tingeva di rosso anche l’orizzonte. Ma quella mattina l’oscurità impediva di vedere il sole. Cadeva cenere di alberi, foreste, case, città e di sogni che andavano in fiamme.

So da amici e familiari che quest’anno, in quasi tutte le zone della baia di San Francisco, il fumo, la luce e l’ondata di calore sono stati peggiori del solito. E sono in corso incendi e blackout, mentre più di 14mila pompieri fanno del loro meglio per lottare contro questi incendi senza precedenti. È peggio di qualsiasi altra stagione d’incendi nell’ovest degli Stati Uniti. Nell’Oregon le fiamme hanno distrutto una piccola città e costretto buona parte della popolazione della cittadina di Medford a fuggire. Vicino a Oroville, nella California nordorientale, il fuoco si è propagato per più di centomila ettari in 24 ore. È una nuova era.