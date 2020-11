Le serie televisive basate sul lento addensamento e dispiegamento del male, un male che può arrivare da una frontiera lontana o da una dimensione ultraterrena come in Game of thrones o Stranger things, ci hanno abituato a un episodio specifico. Di solito avviene nella penultima puntata di una stagione, quella della battaglia “intermedia”. Quando tutte le forze dei combattenti per cui tifiamo sono ridotte al minimo storico, si formano bande e coalizioni ambiziose ma lacere, e ci si scaraventa contro il nemico con una grandissima improbabilità di vittoria. Ovviamente in queste puntate si vince. Il male si ritira per un po’, ma non scompare.

La vittoria di Joe Biden e di Kamala Harris contro Donald Trump e Mike Pence somiglia a questo tipo di battaglia: è un finale di stagione, non il finale di una serie.

Di solito questi episodi sono più belli ed entusiasmanti di quelli che poi mettono fine alla saga. Alcune serie sono troppo lunghe, si arriva esausti allo scontro definitivo, e con un’epica ormai sgonfiata. Anche perché spesso il cattivo della sequenza finale non è un mostro grottesco che sbava e si dibatte nella sua follia, ma una specie di architetto o ingegnere. Un mago di Oz subdolo e maligno che dà meno soddisfazione, proprio perché appare irrimediabile, insormontabile. Intrinseco al sistema. Questo mago di Oz che non nasce da Donald Trump (semmai da Ronald Reagan) ma che ha creato Donald Trump e poi si è lasciato ispirare dalla sua improvvisazione, vive già in molti luoghi degli Stati Uniti, anche inaspettati, e si prepara a un finale che non sappiamo quando arriverà. Come dimostra l’analisi del voto di questi giorni, la sua presenza non è circoscrivibile all’interno di singoli stati, di singoli distretti o all’interno di singoli gruppi demografici: è metastatica, molecolare, è ovunque.

Le sfide

Stanare questa figura dalle molteplici incarnazioni, soprattutto all’interno di un Partito repubblicano con cui sarà costretto a collaborare poiché ha la maggioranza in senato e il controllo della corte suprema, non sarà l’unica impresa di Joe Biden, che di fatto non potrà davvero portarla a termine: la sua sarà una presidenza di un solo mandato, e stroncare il trumpismo è oltre le sue ragionevoli possibilità. In queste ore di vittoria, si consolidano già certe alleanze, avvengono già molti trasformismi da parte dei repubblicani: quando il potere collassa, e l’utile cattivo viene fatto fuori, i più cattivi si reinventano. Joe Biden, che è essenzialmente un politico di strategie e di alleanze, proverà a dominare questi movimenti cercando di non rovinare la festa a chi lo ha votato.

Anzi, per rincuorare chi lo ha votato, fa il nome del presidente più rassicurante di tutti, Franklin Delano Roosevelt, e immagina quattro anni di grandi coalizioni e di ricostruzione, fatti di sentimenti buoni ed ecumenici. Sono sentimenti utili, e che vanno presi sul serio: se c’è qualcosa capace di convertire l’animo di molti statunitensi che si sono abbandonati a un nichilismo di bassa intensità negli ultimi anni, sedotti dal cinismo della propria convenienza, è proprio una retorica basata su un lessico rassicurante e familiare. Con Obama c’era uno spirito di scoperta e di riconoscimento di una popolazione che si era vista sempre fuori dai giochi elettorali, per quanto poi disatteso almeno in parte, mentre con Biden viene meno il senso di avventura, e si invitano i cittadini a sfebbrare a letto. Questa retorica funzionale alle elezioni è la stessa che traspare dagli spot natalizi o di Amazon: non è un’epica autenticamente politica in sé, ma fa politica: genera sentimento e una dimensione corale, un tipo di esperienza che negli Stati Uniti ha una dimensione colossale.

La vittoria di Biden ha scatenato un’euforia paragonabile a quella che segue un esorcismo ben riuscito, almeno per una parte della nazione. Lui ed Harris sono i cerimonieri che hanno messo l’esorcismo in pratica – è soprattutto a Kamala Harris che viene chiesto di incarnare una funzione carismatica a fronte di un presidente incapace di grandi liturgie –, ma in realtà è stato un rito collettivo. Un atto voluto, e a cui è stata la popolazione accorsa in massa al voto a dare significato.

I temi progressisti

Le danze nelle strade di Filadelfia e Detroit, Washington e New York fanno pensare istintivamente a questo. Non sono balli che ricordano la vittoria della rivoluzione, ma balli di liberazione. Evocano una gioia che erompe e che prescinde dal messaggio del candidato che l’ha resa possibile, perché alla fine chi ha votato non lo ha fatto tanto per Joe Biden (ed è anche un bene che ci si avvii a elezioni meno carismatiche e meno dipendenti dalle omelie su Twitter), quanto per dare sostanza e orgoglio alla propria forza politica. Ha votato per la propria stanchezza, ha votato per la propria mobilitazione sul piano locale, ha votato per la propria delusione e ha votato per il proprio riscatto, che viene assorbito e compreso solo in parte dal programma di Biden.

Grazie a Bernie Sanders e ai progressisti del partito che si sono spesi in maniera davvero commovente per vincere in alcuni stati cruciali a prescindere da un establishment democratico che li trattava da appestati (una nota: tutti i rappresentanti progressisti che hanno insistito su Medicare for all sono stati confermati, a dimostrazione che c’è una fortissima spinta verso la sanità gratuita) – a partire da Stacey Abrams in Georgia che sarebbe stata una meravigliosa vicepresidente per quanto di minore esperienza –, il programma di Biden è il meno centrista con cui un candidato democratico si sia presentato alle elezioni: Biden non è un conservatore che si è travestito da socialista, è un conservatore che con un po’ di paternalismo prende dal socialismo americano quel che ora gli serve, perché lì tira il vento. E forse, con un po’ di strategia, sa che molte di queste ambizioni per quanto già ridimensionate – un’assicurazione pubblica competitiva invece di Medicare for all, rendere i community college gratuiti, limitare il fracking ma non eliminarlo completamente –, difficilmente potranno essere tradotte in legge per via della composizione del senato.

Insistere sui temi dei progressisti per vincere le elezioni è stata una scelta saggia. Per alcuni alleati di Biden, anche il fatto che questi cambiamenti saranno quasi impossibili è una cosa saggia: già l’altra sera il governatore repubblicano dell’Ohio John Kasich – che ha sostenuto la corsa di Biden e avrà probabilmente un ruolo di primo piano –, sosteneva che un senato in mano ai conservatori è la cosa migliore che sia successa al nuovo presidente, che così potrà liberarsi dei capricciosi ossessionati dal welfare e dalla riforma della polizia.