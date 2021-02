Nelle sue composizioni c’è un’intimità ossessiva in cui la fusione tra corpo e macchina risulta incantata, ma non sinistra o oppressiva, un difetto a cui tende il drone meno ispirato. Lo si sentiva già bene in All the ghosts are gone, uscito un anno fa per FALK Records, in particolare in Impossible routines. Il suono di Bertoni non è quasi mai animale, come quello del sassofonista statunitense Colin Stetson, ma entrambi rivelano una conoscenza ancestrale dello strumento. “E un giorno, quando imparai anche che queste materie invecchiano come il nostro sangue, e ad opera di speciali bagni si può riuscire ad allentarne l’intima disgregazione, e farle addirittura rinvenire, restai meravigliato e soddisfatto”, scriveva Sinisgalli. La musica di Martina Bertoni, di cui è appena uscito Music for empty flats, somiglia a uno di quei bagni misteriosi.