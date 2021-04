“Io non ti cerco / io non ti aspetto / ma non ti dimentico”. Si chiudeva così una delle canzoni più intense degli ultimi dieci anni, Le nostre ore contate dei Massimo Volume. Un verso con la grazia della poesia, che fa dimenticare la sua velocità da meme: prima delle citazioni scomposte su Twitter e su Facebook in cui i destinatari si confondono, c’era l’abitudine di scrivere frasi simili in lettere consegnate a mano o su pagine di diario, e la persona a cui erano dedicate restava inviolabile e precisa, anche se segreta.

Al di là dell’uso che ne abbiamo fatto, la frase cantata da Emidio Clementi aveva una persona precisa dietro: Manuel Agnelli degli Afterhours. È un verso per un amico, e saperlo ha spostato un po’ la mia percezione della canzone, non in peggio. L’ha solo spinta su un litorale diverso e inatteso, che ho ritrovato ascoltando Chitarra nera, l’ultimo singolo di Vasco Brondi in attesa del nuovo album.