Leggendo il libro di Sasha Geffen, Glitter up the dark – How pop music broke the binary (“Spruzza di glitter il buio – Come la musica pop ha spezzato il binarismo”) sono rimasto colpito da un’assenza. Nella sua documentata storia dello spirito queer nella musica pop, dai Beatles alla generazione Z, Geffen tralascia un nome importante, quello di Carole Pope, rocker post punk canadese dichiaratamente e orgogliosamente lesbica fin dalla metà degli anni settanta.

Pope è nata a Manchester, nel Regno Unito, nel 1950 ma a cinque anni si è trasferita a Montréal, in Canada con la famiglia. Il padre, Jack, era un commerciante e faceva anche il trampoliere al circo e la madre, Celia, era una cantante da music hall. La sorella Elaine è diventata nota come produttrice e autrice televisiva (ha vinto un Emmy award come coautrice della sitcom Seinfeld).

Nel 1970 Carole Pope conosce Kevan Staples con il quale fonda la sua prima rock band, gli O, che presto però cambiano il nome in The Bullwhip Brothers, i fratelli di frusta, una prima chiara indicazione della direzione omoerotica e bdsm che avrebbero preso i testi delle loro canzoni.

Nel 1975 Pope raccoglie altri musicisti intorno a questo nucleo e forma i Rough Trade. Un altro nome inequivocabile per chi aveva orecchie per intendere: nel vecchio gergo gay britannico l’espressione rough trade indica un giovane uomo eterosessuale, spesso un operaio o un manovale, che accetta di farsi soddisfare sessualmente da omosessuali sottomessi che pagano per essere umiliati. Siamo in piena epoca protopunk e, seppure nel lontano Canada, Carole Pope annusa nell’aria la fascinazione per la scena gay bdsm (cuoio, borchie e fruste), che si respirava a Londra nella Soho di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood. La loro boutique, al 430 di Kings road, si chiamava SEX e si reclamizzava sulle prime fanzine punk come “Specialists in rubberware, glamourware and stageware”, specialisti in tenute di latex, abbigliamento glam e costumi di scena. Siouxsie Sioux rese famosa in quegli anni una t-shirt di Westwood che mostrava due cowboy nudi di profilo, uno di fronte all’altro, con i grossi peni che quasi si toccano. Un’immagine che la stilista britannica aveva preso da un’illustrazione degli anni sessanta di Jim French, il cofondatore dell’impero pornografico gay Colt Studios.

L’omoerotismo, la pornografia e il gergo gay, per i punk londinesi sono per lo più un modo facile per scandalizzare il pubblico. Per i Rough Trade di Carole Pope e Kevan Staples sono il carburante stesso dell’immaginario e della musica. Anche il loro scopo è scandalizzare, ma anziché usare certe parole o certe immagini come sassi da lanciare nascondendo poi la mano, elaborano una complessa poetica del fetish e del sadomasochismo che declinano in senso decisamente camp. Il loro non è un mattone lanciato contro una vetrina, il loro è teatro. E in questo senso sono molto più legati alla stagione del glam rock di quanto non lo fossero i punk d’oltreoceano, sono più Ziggy Stardust e Rocky Horror Picture Show che Sex Pistols o Banshees.