Da quando esistono i dischi pop esiste la piaga, perché spesso si è trattato di una piaga, del disco latino. Artisti che non hanno nulla a che fare con la cultura e la musica sudamericane si lanciano in spericolate riletture latineggianti del loro repertorio. Molto spesso a fare da volano a queste operazioni c’è un nuovo ballo: negli anni venti il tango e l’habanera, la rhumba negli anni trenta, il samba e la conga negli anni quaranta (il Tico tico di Carmen Miranda che si ballava in fila, tipo trenino), il mambo negli anni cinquanta via via fino alla mania della bossa nova negli anni sessanta e della salsa negli anni settanta. Ed è un filo ininterrotto che ci porta fino alle hit estive italiane di oggi che scimmiottano il reggaeton o la cumbia.

Con lo sviluppo del long playing, a partire dagli anni quaranta, il mercato si è aperto a ogni tipo di concept album, dall’album live (registrato dal vivo in più serate in un locale), alle raccolte dedicate a un solo autore, ai dischi a tema, fino ai dischi internazionali, in cui interpreti famosi cantavano, spesso maldestramente, in italiano, francese o spagnolo. Il disco latino, particolarmente in auge sul finire degli anni cinquanta, può essere considerato un sottoinsieme del disco internazionale. Nel 1960, Peggy Lee, insieme a Frank Sinatra la grande pioniera del pop come lo intendiamo oggi, incide un album di grande successo intitolato Latin ala Lee! (Broadway hits styled with an afrocuban beat) - ovvero grandi successi di Broadway eseguiti su ritmi afrocubani. È la pietra filosofale del successo pop: canzoni già molto amate dal pubblico vengono riarrangiate, accelerate e accompagnate da orchestre cubane, con cori in spagnolo e assoli di conga e marimba. A un’interprete abile come Peggy Lee non rimane che accentuare il suo già notevole sex appeal con la scusa del “selvaggio ritmo latino”. Dal 1960 in poi chiunque fa musica è costretto a uscire con un album in stile cubano, e tra tutti i balli che arrivano dalle isole il più popolare, negli Stati Uniti come in Europa, è il cha cha cha. Il nuovo ritmo, a cui è associato un ballo abbastanza facile da imparare, è una derivazione dei primi anni cinquanta del danzón-mambo cubano e viene suonato dai charanga, tipiche orchestrine cubane formate da flauto, archi, contrabbasso, pianoforte e percussioni.

Quando la cantante e attrice afroamericana Della Reese (Delloreese Patricia Early, 1931-2017) decide, nel 1960, d’incidere un album di standard a ritmo di cha cha cha l’idea non è particolarmente nuova. Quello che rende Della Della cha cha cha, arrangiato dal quasi sconosciuto O.G. Masingill, un album memorabile è la scelta particolarmente felice del repertorio e la debordante personalità dell’interprete.

Nata a Detroit nel 1931, Della Reese comincia la sua carriera come cantante gospel, scoperta dalla grande Mahalia Jackson. Presto però si stacca dalla chiesa e intraprende una fortunata carriera nella musica secolare, ispirata in particolare dallo stile di Dinah Washington. I suoi album degli anni cinquanta svelano un’interprete matura e misurata, dal timbro e dallo stile assolutamente inconfondibili. A tutt’oggi è sorprendente come Della Reese non sia mai ricordata tra le grandi del jazz vocale, insieme a Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Reese è anche capace di evolversi: nei primi anni sessanta è la prima donna di spettacolo nera a condurre un programma in tv e per tutti gli anni settanta e ottanta è una celebrità televisiva. Nella vita ha fatto tutto: dal doppiaggio nei cartoni animati di Scooby Doo, a Harlem nights con Eddie Murphy, fino a essere ordinata sacerdote, nei primi anni ottanta, con il titolo di Reverenda Della Reese Lett.

Reese nel 1960 è all’apice della sua fama e della sua bellezza: non è solo una cantante eccellente, ha anche una figura e un aplomb paragonabili a quello delle pochissime star afroamericane che, prima di lei, sono state capaci d’intaccare il mainstream bianco, gente come Lena Horne o Dorothy Dandridge. Della Della cha cha cha dunque è un lavoro eccezionale, anche se non certo il migliore della sua discografia, perché è in egual misura una grande prova di cantante e una grande prova di attrice. Il cha cha cha è una scusa per svelare, canzone dopo canzone, un suo nuovo personaggio: una provocante signora che ha già molto vissuto e che condivide con il pubblico una sua disincantata visone del mondo. Tutto al ritmo indiavolato della danza esotica del momento, che le permette di togliersi le scarpe e liberarsi per un momento dalle costrizioni del bon ton.