Christine McVie (1943-2022) si era scelta un nome d’arte al contrario: si chiamava Christine Perfect e ha invece scelto di diventare famosa con il nome del primo marito, il bassista storico dei Fleetwood Mac, John McVie. Era nata con un nome da pop star e ha voluto vivere, anche sul palco, con un cognome normale, quasi banale. Questo dice tutto del suo carattere. Ottima tastierista, cantante dotata di una voce scura e affascinante, autrice più che solida, per la maggior parte della sua vita ha fatto da collante, non solo artistico ma anche umano, di uno dei gruppi più famosi e rissosi della storia della musica pop: i Fleetwood Mac, appunto. McVie è la ragione per cui i Fleetwood Mac, band di blues rock britannica trapiantata in California alla fine degli anni sessanta, sono diventati una fabbrica di hit radiofoniche irresistibili per almeno tre decenni. È stata lei, per esempio, a capire che per la nuova versione californiana della band servivano teste nuove ed è stata lei a decidere che la cantante Stevie Nicks e il suo fidanzato, il chitarrista Lindsey Buckingham, sarebbero diventati dei componenti fissi del gruppo. I due, all’epoca due bellissimi ragazzi un po’ hippy, con il sole tra i capelli e senza un soldo in tasca, avrebbero trasformato il suono dei Fleetwood Mac ma avrebbero portato, con la loro relazione altamente instabile, un tasso di conflittualità che rese la vita impossibile a tutti. I Fleetwood Mac, con il loro carico di endogamia, di dipendenze, di litigiosità e di vanità, sono la dimostrazione di come dal caos possano nascere ottime canzoni. E l’unica apparentemente sana di mente, l’unica che sapeva incanalare le energie creative di una band di primedonne era proprio lei. Anche McVie aveva i suoi fantasmi e le sue dipendenze, anche lei ha avuto una vita sentimentale travagliata ma, dopo il divorzio da John McVie, con cui è rimasta amica per tutta la vita, ha avuto (quasi sempre) l’accortezza di trovarsi mariti e fidanzati fuori della band. Il patto delle streghe

Christine era nata nel 1943 in un villaggio chiamato Bouth, nel distretto dei laghi, nel nordest del Regno Unito, una zona di antica tradizione celtica, di maghi e di streghe. In un’intervista che diede alla Bbc nel 2017, per la serie Desert island discs, McVie descrive la sua famiglia: il padre era un violinista classico e la madre era un’insegnante ma soprattutto era una guaritrice. Un dono tenuto segreto e l’artista ricorda, da bambina, di essere stata guarita da una formula magica pronunciata dalla madre nel buio della sua camera. È stato il primo patto tra streghe della sua vita. Il secondo sarebbe stato quello con Stevie Nicks, un legame di sorellanza che avrebbe portato al successo e tenuto insieme il gruppo per decenni. Se all’interno dei Fleetwood Mac i matrimoni si facevano e si disfacevano, le alleanze tra maschi si deterioravano e trascendevano in risse, l’intesa femminile tra la fiammeggiante Stevie Nicks (anche lei affascinata dall’occulto e dalla magia celtica) e la saggia Christine McVie è rimasta salda ed è durata fino alla fine. Negli anni è rimasta solida anche l’abilità cantautoriale di McVie che aveva il dono, quello davvero magico, della collaborazione e dell’intelligenza musicale: sapeva cosa poteva ottenere dalla chitarra di Buckingham, dal basso dell’ex marito McVie e dalla batteria di Mick Fleetwood, sapeva come armonizzare la sua voce duttile e scura con quella roca e piena di colori di Nicks. E quando scriveva da sola, tirava fuori canzoni memorabili. Una tra le tante: Songbird, tratta da Rumours, l’album di maggior successo dei Fleetwood Mac e uno dei dischi più venduti della storia del rock.

Nel 1982, dopo il lungo tour legato all’album Mirage, i Fleetwood Mac decidono di prendersi una pausa. Tutti gli altri si dedicano a progetti solisti (soprattutto Stevie Nicks, con notevole successo) ma Christine McVie si ritira nella sua lussuosa villa di Los Angeles, una casa che era già appartenuta a Joan Collins e a Elton John. Era da poco finita la sua ultima complicata storia d’amore con Dennis Wilson dei Beach Boys e lei il pianoforte non voleva neanche toccarlo. In quella dimora hollywoodiana si era fatta anche costruire un pub inglese, per sentirsi più a casa. Lei stessa ammette, con la consueta asciuttezza, di essersi imbarcata nella produzione di un album solista per noia. Non ne poteva più di starsene senza far niente, tra una nuotata in piscina e un paio di pinte nel pub privato. L’alcol non è mai mancato nella vita dei Fleetwood Mac e neanche in quella di McVie, che ha candidamente ammesso che non avrebbe mai potuto scrivere Songbird “senza due tiri di coca e mezza bottiglia di champagne”. Il lavoro sui pezzi del suo secondo album solista, intitolato Christine McVie (il primo era uscito nel 1970 a nome Christine Perfect e lei lo odiava), è cominciato nel 1983 ed è durato tre mesi. McVie non si sentiva pronta a lavorare da sola, era troppo abituata a collaborare, a comporre canzoni insieme a qualcun altro. Coca e champagne evidentemente non bastavano più a liberare le sue energie creative, così lei ha cominciato a scrivere con il chitarrista e cantautore Todd Sharp, noto anche per aver lanciato un suo marchio di amplificatori. Con Sharp compone diversi pezzi pop rock, tutti decisamente piacevoli e rilassati, e sceglie come produttore Russ Titelman, che aveva già lavorato con Randy Newman, Ry Cooder e Chaka Khan. Forse c’è poca tensione in queste canzoni, manca l’elettricità del suo lavoro con i Fleetwood Mac, ma ci sono maestria e altissimo artigianato musicale: nel 1984 Christine McVie è all’apice della sua maturità di cantautrice e di strumentista. C’è la sua consueta timidezza: perfino nella foto di copertina appare di spalle, seduta a un pianoforte affacciato su una collina che potrebbe essere sia nelle Hollywood Hills sia nella nativa Cumbria, ma la sua autorevolezza è dimostrata dalla quantità di ospiti famosi che riesce a coinvolgere. Eric Clapton suona (meravigliosamente) in The challenge, Steve Winwood canta e suona le tastiere qua e là e in diversi pezzi si riaffacciano i vecchi compagni di strada che qui accantonano ogni protagonismo e accettano di lavorare a cottimo: Lindsey Buckingham alla chitarra e ai cori e Mick Fleetwood alla batteria. Alle tastiere (quelle che non suona la stessa McVie) c’era il musicista portoghese Eddy Quintela, che lei sposerà nel 1986. Mancava solo Stevie Nicks, che in quel periodo era alla clinica Betty Ford per disintossicarsi.

