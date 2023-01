Quando Tiny Tim apparve per la prima volta alla televisione, nel gennaio 1968, nessuno era attrezzato per capire chi o cosa fosse. Il Rowan & Martin’s Laugh-In era un programma comico che strizzava l’occhio alle controculture giovanili di fine anni sessanta (laugh-in era un gioco di parole che voleva ricordare i sit-in contro la guerra nel Vietnam) in cui era lecito aspettarsi qualcosa di freak. Ma un freak come Tiny Tim alla televisione non l’aveva visto ancora nessuno. Un ragazzone alto un metro e 85, con un grande naso aquilino e canini molto pronunciati, il viso malamente coperto di cerone bianco, come i divi del cinema muto, i capelli non pulitissimi lunghi fino alle spalle e una sporta della spesa in mano. Trotterella in scena, saluta, e da un sacchetto accartocciato tira fuori un ukulele e canta. Non solo canta una cosa assolutamente fuori moda, A-tisket A-tasket, una vecchia filastrocca resa da Ella Fitzgerald uno standard del jazz, ma la esegue in un registro da soprano leggero, con abbellimenti, vibrato e birignao da sciantosa. Come se non bastasse, quando sembra aver finito si lancia in un altro pezzo altrettanto polveroso e dimenticato: On the good ship lollipop, reso famoso dalla star bambina Shirley Temple nel 1934. Alla fine dell’esibizione, tra sbattiti di ciglia e bacini lanciati in aria, Tiny Tim scompare dietro le quinte lasciando il pubblico, e i due presentatori in giacca e cravatta, sbigottiti. Questa persona fa sul serio? È una drag queen che si è dimenticata di cambiarsi? Un pagliaccio? Un povero demente? Che tipo di ragazzo nell’era dei Beatles e dei Rolling Stones può scegliere di cantare vecchie canzoni che sembrano uscire da un grammofono? E soprattutto perché canta in quel modo? Eppure Tiny Tim aveva lasciato un segno: il suo amore per quelle canzoni anteguerra era assolutamente onesto come sincero era il suo modo di cantarle. Nonostante tutte quelle affettazioni, Tiny Tim appariva assurdamente autentico. Era camp nei mezzi espressivi ma non nelle intenzioni: la sua esibizione era priva di ironia e non strizzava l’occhio a nessuno. Era pura fascinazione per il songbook americano nell’epoca in cui moriva definitivamente il crooner e si consolidavano, nell’immaginario collettivo, le figure del cantautore e della rockstar.

Herbert Butros Khaury (Tiny Tim) era nato a Manhattan nel 1932, nel mezzo della grande depressione, da una madre ebrea polacca, fuggita da Brest-Litovsk all’inizio del secolo, e da un padre libanese di religione cristiana maronita. La famiglia era povera e perennemente in difficoltà, ma in casa c’era un vecchio grammofono a manovella con qualche 78 giri con canzoni degli anni venti e trenta e il piccolo Herbie ne era incantato. Un nome letterario

A 12 anni era già un esperto di musica statunitense dell’anteguerra: conosceva e idolatrava gli interpreti, le canzoni, gli autori e le grandi orchestre; era arrivato perfino a imparare a memoria i numeri di catalogo di quei vecchi dischi. Viveva nei negozi di musica, nelle biblioteche e nei rigattieri. Visto che non era portato per gli sport e non era capace di fare quasi niente i genitori si erano rassegnati ad avere un figlio “musicale” e lo incoraggiavano a intraprendere una carriera come cantante di matrimoni. Nel corso degli anni cinquanta e dei primi anni sessanta Herbie (che non era ancora Tiny Tim ma cambiava continuamente nome d’arte) era già un personaggio bislacco: girava con la faccia piena di cerone anche sulla metropolitana e si esibiva qua e là, con uno spettacolo a metà tra l’esibizione musicale e il circo. Cantava sia nel suo ricco registro naturale di baritono sia in uno spettacolare falsetto che aveva sviluppato ascoltando e riascoltando i dischi del suo idolo Rudy Vallée (1901-1986) e si accompagnava con il mandolino e l’ukulele. Spesso in cartellone appariva come “Larry Love, il canarino umano”. Guadagnava pochissimo e continuava a vivere con i genitori, ma all’inizio degli anni sessanta, a New York, era diventato una specie di attrazione del Greenwich village. Nel 1963 ottenne il suo primo lavoro pagato normalmente e non più in hamburger e hot dog: si esibiva per sei sere la settimana al Page 3, un bar di lesbiche molto frequentato dalla nascente scena underground newyorchese. È in quel periodo che, dopo aver cantato prima di uno spettacolo circense di nani, il suo primo manager decide di affibbiargli il nome d’arte Tiny Tim, il piccolo Tim. Un nome da circo ma anche un nome letterario: Tiny Tim, Timmy o il piccolo Tim, è anche il bambino storpio e malato che, in Canto di Natale di Dickens, commuove l’avaro Scrooge. Tiny Tim comincia a diventare uno dei tanti freak che frequentano il Village e, nella seconda metà degli anni sessanta, tutti lo conoscono: Bob Dylan lo invita a cantare Be my baby delle Ronettes nei suoi Basement tapes e Jim Morrison, subito prima di diventare molto famoso con i Doors, scrive una canzone per lui. Ed è proprio in questi anni che nel suo repertorio entra Tiptoe through the tulips, “In punta di piedi tra i tulipani”, una canzonetta del 1929 che lo renderà di lì a poco famosissimo.

God bless Tiny Tim è un tunnel nel tempo che unisce l’America della grande depressione a quella della contestazione, del rock e della cultura hippy