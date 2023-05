Sheena, regina della giungla Tina Turner, che era nata in una comunità rurale del Tennessee nel 1939, ha cominciato a cantare molto presto. In chiesa, ovviamente; ma essendo del sud intorno a lei c’era anche molta musica country e bluegrass. Gospel e country erano le due radici dal cui innesto è nato il rock ’n’ roll, e Tina era lì dal primo giorno. La piccola Ann Mae Bullock (questo era il suo vero nome) era stata abbandonata dai genitori e cresciuta da una nonna che morì presto. La musica quindi era l’unica cosa che potesse darle un posto al mondo e l’applauso che riceveva quando cantava era il surrogato di un amore che non aveva mai ricevuto. Quello dell’abbandono, e della crescita in una “broken home”, una famiglia spezzata, è un tema che ricorre nell’infanzia di molte superstar afroamericane: è stata la storia di Billie Holiday, di James Brown e anche di Prince.

Più che un’artista Tina Turner è un genere musicale. Un genere che poteva praticare solo lei: chiunque altro ci provasse finiva irrimediabilmente per sembrare una goffa caricatura. È stata la performer che nella storia è stata più imitata dalle drag queen proprio per questa sua unicità: l’unico modo per poter aspirare a essere lei era quello di esagerarne ogni manierismo fino a farlo esplodere in una farsa. Solo la vera Tina Turner era in grado di camminare in equilibrio su quel filo, perché a sostenere la sua esplosiva immagine in scena c’era una musicista con un’idea molto precisa di cosa fosse una canzone e di come andasse affrontata.

La grande forza di Tina Turner, morta in Svizzera il 24 maggio a 83 anni, è stata quella di essersi reimpossessata, a metà della sua vita, della propria storia. Se oggi siamo abituati alle celebrità che raccontano senza vergogna dolori e abusi passati è perché Tina Turner, nella sua autobiografia del 1986, Io, Tina. La storia della mia vita, aveva aperto quella strada. Dopo aver ritrovato un successo che sembrava esserle irrimediabilmente sfuggito dalle mani, la cantante ha trasformato la propria vicenda personale di dolore, disciplina e redenzione attraverso la conversione al buddismo in un bestseller del New York Times, in un biopic con Angela Bassett e, molto più tardi, in un musical di Broadway.

Tina Turner è nata artisticamente nel 1960 quando il marito Ike ha dovuto ammettere che la giovane moglie era una front woman nata e l’ha resa la solista del suo gruppo che ancora si chiamava Ike Turner and the kings of rhythm. Non era contento di darle un ruolo da protagonista e anche più avanti, quando il gruppo era diventato The Ike & Tina Turner Revue, Tina era sempre tenuta a muoversi in sincrono con altre due coriste e ballerine, le Ikettes.

Ike poteva essere il cervello, l’ingegnere di quel ruvido rock’n’soul, ma Tina, anche se costretta tra due coriste, era lo show. Il nome Tina Turner era nato sul palcoscenico. Tina faceva rima con Sheena la regina della giungla, la protagonista di un popolare fumetto, un po’ donna Tarzan e un po’ pin up anni cinquanta. E lei giocava con quell’idea di esotismo sexy: sapeva di essere troppo nera per giocarsi, in quegli anni, la carta della diva sofisticata, quindi accentuava volutamente certi tratti del suo aspetto e delle sue movenze. Le gonne strappate anche prima che andassero le minigonne, quelle gambe chilometriche e muscolose e quel modo di ballare, di andare quasi in squat completo per poi rialzarsi di scatto e dondolarsi sui tacchi altissimi, erano tutti tratti che la rendevano unica. E inequivocabilmente nera.

Nei primi anni sessanta Tina Turner era l’anti-Diana Ross: non voleva essere pop, voleva essere rock; non poteva aspirare a essere la principessina della nascente borghesia nera, poteva essere solo un’outsider del rhythm and blues. Soprattutto non voleva essere Dorothy del Mago di Oz ma Sheena la regina della giungla, una fantasia proibita, mai la mogliettina ma sempre e solo, come cantava Nina Simone, “the other woman”.

Tina Turner, anche dopo essersi liberata del marito e aver ricominciato da zero la sua carriera negli anni ottanta, è rimasta fedele a quel personaggio. Anzi se l’è ripreso accentuandone certe caratteristiche: la chioma leonina (che è sempre stata una parrucca), le calze a rete smagliate, quell’aria di essere appena uscita da una notte in carcere (anche quando era sul tappeto rosso dei Grammy awards) e quel sapiente caracollare sui tacchi a spillo. Tina ha anche mantenuto, fino agli ultimi concerti, la struttura delle Ikettes: lei sempre circondata da due coriste ballerine che scomparivano nelle ballad, quando il riflettore era tutto per lei.

Il personaggio sulla scena però è sempre stato sostenuto da una musicista che aveva il dono assoluto di fare sue le canzoni. Un primo saggio di come la sua personalità d’interprete fosse dirompente è arrivato nel 1966, quando con il produttore Phil Spector, Ike e Tina Turner incisero River deep – Mountain high. Spector era già famoso per il suo wall of sound, un suono particolarmente massiccio, perfetto per le radio ma che metteva in difficoltà le cantanti pop con cui lavorava, da Darlene Love alla moglie Ronnie.

Trovandosi davanti Tina Turner, Spector ha reso ancora più enorme il suo muro del suono, quasi volendo entrare in competizione con lei. River deep – Mountain high è la sua produzione più rumorosa, difficile e ambiziosa, e Tina Turner non solo ha domato la canzone ma l’ha fatta sua per sempre. Spector era notoriamente misogino e sadico: le fece cantare il pezzo in studio più di cinquecento volte e lei ricorda che, a metà sessione, era talmente sudata che ha dovuto cantare con solo il reggiseno addosso. Il pezzo fu un successo in Europa ma un fiasco negli Stati Uniti, tanto che Phil Spector si allontanò per anni dalla musica. Tina Turner era stata talmente competitiva, talmente concentrata e motivata da mettere temporaneamente fuori gioco un produttore-padrone come lui.

Soprattutto Tina Turner, la cantante Tina Turner, aveva una capacità di adattamento prodigiosa: capiva la musica come poche altre interpreti, proprio perché fin da bambina si destreggiava tra blues, soul, gospel e country e ne conosceva ogni sfumatura di senso e di ritmo. Quando nel 1970, il suono di Ike e Tina si è spostato più verso il rock (i due album di quell’anno sono i prodigiosi Come together e Workin’ together), Tina era pronta perché il rock lo aveva visto nascere. È stato allora che Mick Jagger ha cominciato a muoversi sul palco in quel modo: aveva visto Tina. Ed è stato allora che David Bowie si è accorto di lei e ha cominciato a documentarsi (e a ossessionarsi) sulle origini nere del rock: senza Tina Turner difficilmente avremmo avuto Young Americans o Let’s dance.