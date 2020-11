Nelle elezioni presidenziali del 3 novembre era in gioco la democrazia degli Stati Uniti. La democrazia ha vinto, ed è stato un grande sollievo, ma il margine di questa vittoria non dev’essere sopravvalutato. Joe Biden sarà il 46° presidente degli Stati Uniti. La senatrice Kamala Harris, figlia di un nero giamaicano e di una donna di origini indiane, sarà la vicepresidente. Donald Trump, invece, sarà ricordato come il politico più cinico ad aver mai occupato la Casa Bianca. Ha continuato a mentire fino alla fine, sostenendo di aver vinto quando lo scrutinio era ancora in corso e poi dicendo che la presidenza gli era stata sottratta in modo irregolare, anche se non si è capito bene da chi. Sicuramente porterà avanti la sua strampalata causa nei tribunali e sui mezzi d’informazione di destra. Non ci sarebbe da stupirsi se incitasse la gente a ribellarsi per lui: gli ultimi quattro anni ci hanno insegnato che è capace di tutto.

La sua conferenza stampa del 4 novembre dalla Casa Bianca è stato uno spettacolo prevedibile e imbarazzante, che ha scandalizzato anche alcuni dei suoi alleati più vicini. In diretta televisiva, una persona instabile e con impulsi autoritari ha cercato in ogni modo di danneggiare uno dei sistemi democratici più antichi del mondo. “È una truffa ai danni del popolo americano”, ha tuonato, “una vergogna per il nostro paese”. “Abbiamo vinto noi”, ha dichiarato senza portare nessuna prova delle sue affermazioni.

Come sempre, Trump era pronto a mettere a repentaglio gli interessi e la stabilità del paese pur di soddisfare il suo ego e conservare il potere. La sera del 5 novembre ha ripetuto la sua patetica esibizione: nella sala stampa della Casa Bianca ha sostenuto (ancora una volta senza prove) di essere stato “imbrogliato” da un “sistema corrotto”. Leggendo da un foglio, ha detto che qualcuno stava “riducendo” le sue percentuali man mano che lo spoglio andava avanti, vaneggiando di funzionari disonesti, di una tubatura esplosa in Georgia e di “grandi cartoni” usati per coprire le finestre dei seggi. Le sue parole suonavano rabbiose e folli, e la sua voce tradiva la sconfitta. Nessun presidente degli Stati Uniti aveva mai pronunciato un discorso così pericoloso, e i leader del Partito repubblicano non sembravano intenzionati a prendere le distanze.