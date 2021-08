L’allettante confronto tra il ritiro delle forze statunitensi da Kabul nel 2021 e quello da Saigon nel 1975 è sempre meno efficace. Dal Vietnam sono state portate via circa settemila persone (5.500 civili vietnamiti e circa 1.500 statunitensi), mentre dal 14 agosto, il giorno prima che la capitale afgana cadesse in mano ai taliban, più di 95mila persone hanno lasciato l’Afghanistan con uno storico ponte aereo.

E la partenza da Saigon non ha dovuto affrontare i kamikaze. Gli attentati del 26 agosto compiuti dal gruppo Stato islamico (Is) a Kabul, in cui sono morti 13 militari statunitensi e almeno sessanta civili afgani, ha interrotto le operazioni di evacuazione e trasformato una crisi in una catastrofe.

È stato il giorno più buio della presidenza di Joe Biden, a cui non restano buone opzioni: deve decidere se abbreviare, mantenere o estendere la scadenza del 31 agosto per il ritiro completo delle forze statunitensi.

Il dilemma di Biden

Accorciare i tempi e fuggire ora lascerebbe bloccati in territorio ostile, secondo la maggior parte delle stime, centinaia di cittadini statunitensi e migliaia di collaboratori afgani. Ma restare più a lungo sarebbe un invito a ulteriori attacchi sulle enormi folle in aeroporto da parte dell’ala locale dell’Is (lo Stato islamico della provincia di Khorasan, Iskp) e, dopo il 31 agosto, da parte degli stessi taliban.

“Ogni giorno in più in cui restiamo è un altro giorno in cui sappiamo che l’Iskp prenderà di mira l’aeroporto per attaccare sia le forze statunitensi sia quelle alleate, oltre a civili innocenti”, aveva avvertito Biden martedì.

Dopo aver già deluso gli alleati internazionali, che desideravano un ritorno della leadership americana con la fine della presidenza di Donald Trump, il presidente si trova anche con un panorama politico cambiato in patria. È vero che relativamente pochi statunitensi si preoccupano dell’Afghanistan o di altre questioni di politica estera, essendo piuttosto concentrati sulla pandemia e su come mettere qualcosa in tavola. Ma ora, dopo il giorno più pesante in termini di perdite per le truppe statunitensi in Afghanistan in più di un decennio, i sacchi per cadaveri che torneranno a casa saranno una sveglia anche per gli isolazionisti e gli apatici.