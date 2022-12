Mi sono divertita moltissimo a guardare Glass Onion-Knives out, il sequel di Cena con delitto-Knives out, il grande successo del 2019 scritto e diretto da Rian Johnson, che rimane nelle sale solo per una settimana prima di spostarsi su Netflix il 23 dicembre. L’ho visto in un cinema affollato di appassionati che urlavano a gran voce le loro reazioni e ridevano di cuore a ogni gag. È un film adatto alle feste di Natale, in grado di piacere a tutta la famiglia. Come purtroppo non se ne fanno più molti.

Naturalmente Glass Onion-Knives out non appartiene alla stessa categoria di Cena con delitto-Knives out, un film unico e meraviglioso: impossibile che Johnson potesse eguagliarlo. Era un trionfo dell’intrattenimento che condensava in sé moltissime cose: un giallo dalla trama scoppiettante, una commedia effervescente, una brillante satira dei costumi statunitensi in termini di famiglia, politica, razza e classe, un favoloso ruolo per Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc, oltre che una vetrina per una stella emergente (Ana de Armas) e una serie di stelle e caratteristi di vecchia data cui erano affidati ruoli deliziosi, come Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette e Michael Shannon.

Oltre a tutto ciò, era un esempio straordinariamente intelligente di film giallo, sia come esaltazione degli elementi tipici dei film di Johnson sia come critica del genere poliziesco tradizionale, fondato sul culto della conoscenza razionale, come se questa fosse in grado di governare il caos della vita moderna. In Cena con delitto-Knives out ad apparire altrettanto valide – se non di più – sono tutte le altre modalità di “sapere” o di conoscenza del mondo. Se vi siete chiesti perché il film cominci con una bellissima inquadratura al rallentatore dei due cani pastore tedesco che corrono davanti alla macchina da presa, è perché gli animali sanno fin dall’inizio chi ha commesso l’omicidio, avendolo fiutato la notte in cui questo è avvenuto. Peccato solo che non possano dirlo a nessuno.

Idioti miliardari

Glass Onion-Knives out è incentrato sulla figura del genio imprenditoriale, o per meglio dire sul sentimento di adorazione per degli idioti miliardari come Elon Musk, contro cui si scaglia con allegria. A tratti è molto divertente, anche se è impossibile ricreare lo stesso tipo di coerenza tematica che aveva Cena con delitto-Knives out.

Diventa tuttavia esilarante quando Benoit Blanc – reduce da un periodo di depressione dovuto al non avere alcun nuovo caso da risolvere, e che passa tutto il suo tempo a mollo nella vasca da bagno, mentre il suo compagno, preoccupato, passa a bussargli alla porta – riceve un invito di Miles Bron (Edward Norton) su un’isola privata. Amministratore delegato della Alpha industries, Bron è un imprenditore talmente famoso che tutti lo chiamano “Miles”. Il fine settimana sull’isola dovrebbe prevedere una festa con delitto ideata da Miles: così brillante, complicata e complessa che al gruppo di amici sarà necessario tutto il fine settimana per scoprire il colpevole. Ma Blanc risolve il mistero quasi subito dopo il loro arrivo. Il che spinge Miles a chiedersi: “Che cazzo dovremmo fare per tutto il resto del weekend?”.