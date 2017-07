Il mondo arabo ha dimenticato la Palestina

Non metto in dubbio la gravità di quello che sta succedendo nel golfo, le rivalità interne alle monarchie del petrolio non sono una messa in scena, ma voglio capire qual è il nodo del discorso.

Anche se a malincuore, devo ammettere che è così. Smettere di parlarne, tuttavia, non vuol dire fare spazio a questioni più urgenti per il mondo arabo (come la Siria, l’Iraq o il bisogno di democrazia) che rimangono ugualmente in secondo piano. Questo perché il fatto stesso di non citare la Palestina (come è successo al vertice di Riyadh) è parte integrante di una politica interessata soltanto a giochi di potere (tra dinastie oppure con altre potenze come l’Iran) che non riguardano i reali problemi dei cittadini arabi.

Posso capire che di fronte alle terribili tragedie vissute dalla Siria, dallo Yemen e dall’Iraq molti arabi non pensino più alla Palestina come a una priorità, ma trovo ingiustificabile che la nostra più grande causa sia diventata un pretesto per sostenere l’economia americana comprando armi per centinaia di milioni di dollari, proprio mentre nello Yemen i bambini muoiono di colera e la Siria è stata trasformata in una distesa di rovine.

Oggi il mondo arabo è alle prese con le rivalità tra i paesi del golfo, le loro trame di palazzo, i rimescolamenti politici e il tentativo di sottrarsi all’influenza degli Stati Uniti e delle altre potenze regionali e internazionali. Il petrolio, inoltre, sembra l’unica questione di rilievo per questa fetta di mondo, quando in realtà nasconde feroci lotte di potere e serve a rimuovere le reali tragedie che tuttora devastano il Medio Oriente.

Ritorno allora all’assenza della Palestina, e non lo faccio per ragioni ideologiche o per nostalgia di un’epoca passata. Piuttosto mi interessa sapere cosa c’è sotto la cessione dell’Egitto all’Arabia Saudita delle isole di Tiran e Sanafir o com’è possibile che Mohammad Dahlan (ex militante e leader di Fatah) sia riapparso sulla scena politica palestinese come nuovo amico di Hamas proprio mentre la città di Jenin ha deciso di avviare una serie di tagli ai sussidi per le famiglie dei palestinesi caduti durante la lotta armata e dei prigionieri, in quanto considerati terroristi. Vorrei anche chiarire i motivi della nuova posizione francese su Bashar al Assad e le sue conseguenze sul conflitto che coinvolge la Siria e l’intera regione.

Forse dietro l’assenza della Palestina si cela quella dei popoli del Medio Oriente e la loro esclusione dalla politica in un’epoca in cui i loro paesi sono trasformati in un campo di battaglia tra forze regionali e internazionali. La Palestina è l’ultimo emblema del mondo arabo, dove i cittadini sono rimasti senza riferimenti dopo il fallimento delle rivolte contro le dittature. Gli arabi si devono dunque rassegnare? Devono accettare l’idea che i loro sacrifici siano privi di senso?

Una rilettura approfondita

Andando controcorrente, penso che il crollo totale del mondo arabo non avverrà per colpa di queste rivolte, che hanno scosso la realtà politica dalle fondamenta, ma proprio a causa del loro insuccesso. Le rivoluzioni arabe sono state il primo serio tentativo di uscire dall’impasse della dittatura, ma la catastrofe è cominciata quando il movimento popolare che ha travolto le piazze non è riuscito a rendere concreto un orizzonte alternativo.

La tragedia risiede in questo fallimento, che chiede una rilettura profonda. Con l’insuccesso delle rivolte, infatti, il mondo arabo ha perso voce in capitolo e si è trasformato in un campo per i giochi delle potenze straniere.

Ho detto che resta l’emblema della Palestina, ma mi sbaglio. La Palestina resiste in linea di principio ma di fatto è stata spazzata via dalle lotte di potere e soffocata dall’illusione della pace. Tutto ciò permette alla leadership palestinese di agire senza controllo politico o etico. Questa leadership ha cancellato la resistenza all’occupazione, non difende il diritto a restare e ha decretato la fine dell’autonomia decisionale della nazione palestinese, in base alla quale il movimento nazionale palestinese aveva potuto ricostruire se stesso.

Non so come si possa dire che ci sia spazio per la discussione politica al tempo della morte della politica. La quale, è vero, non muore mai, cambia solo forma, elimina e sostituisce le sue pedine. La beffa avviene quando la maggioranza dei cittadini e degli intellettuali si ritrova fuori gioco, perché non sono più una parte attiva ma sono diventati il terreno stesso del conflitto. Quando muore la politica il discorso politico ha bisogno urgente di rinnovarsi e definire nuovi orizzonti.