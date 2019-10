I rohingya protagonisti di Manta Ray, un film poetico e onirico

Con il patrocinio di Amnesty international Italia arriva nelle sale italiane Manta Ray, premiato come miglior film della sezione Orizzonti nell’edizione 2018 della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’esordiente tailandese Phuttiphong Aroonpheng ha realizzato un’opera profonda, poetica, onirica, al contempo delicata e grave, sul popolo rohingya, dalla lunga vicenda storica e a cui il film è dedicato dall’apertura. Impregnato di atmosfere e invenzioni inattese, complesso ma non così difficile come forse può sembrare.

C’è una domanda che sorge spontanea. Perché usare la poesia e la trasfigurazione per trattare una tragedia interetnica insieme storica e di attualità?

L’orrore indefinibile ma al tempo stesso concreto è quello più agghiacciante della storia umana. Non è rappresentabile in chiave realistica, anche per questioni etiche, o meglio di etica dello sguardo. Soprattutto per il cinema così vincolato alla registrazione del reale. Per questo, contrariamente alla letteratura che ci offre dei romanzi capolavoro, esistono pochi film di finzione sull’olocausto – se si tiene conto dell’importanza che questa tragedia epocale ha avuto nel novecento – e questi pochi il più delle volte sono criticati e nessuno di essi è considerato un capolavoro. Il cinema si riprende invece nel documentario d’autore, dove è inarrivabile, in particolare con gli straordinari documentari di Claude Lanzmann.

Tornando in Asia, con un altro eccellente esempio, questo è vero anche per la notevole opera documentaria di Rithy Pahn, il regista cambogiano rifugiato in Francia i cui film oscillano tra il documentario dal registro più realistico, costituito da interviste e materiali e repertorio, e quello più di poesia e simbolico, contiguo a certi lavori della videoarte e delle installazioni.

Un film ondulatorio

Come nel caso di Manta Ray. Ecco il perché di un film di poesia, di un cinema che trasfigura. Al tempo stesso, come in uno specchio, nella sua parte diurna prende una dimensione formale più classicamente imperniata sul reale, anche quando affiorano momenti poetici o contemplativi. Un film di conseguenza ondulatorio, oscillante.

Oscillante tra due registri o due stili di regia, tra il giorno e la notte, tra la città e la giungla, tra due rive, due paesi, due confini, due film. Forse potremmo quasi dire due film-confine, due film-rive, perché qui si annullano i confini e le rive diventano una sola, rispecchiando i luoghi di ambientazione. Il fiume Moel, dal regista definito “un piccolo specchio d’acqua che segna il confine tra la Thailandia e la Birmania”.