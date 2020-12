Dopo Gaza 1956, Joe Sacco ci regala un nuovo capolavoro di svolta per il fumetto con Tributo alla terra (Rizzoli Lizard, 272 pagine, 25,00 euro, prefazione di Giovanni De Mauro). Ed è stata coraggiosa la scelta di Rizzoli Lizard di proporre un’edizione lussuosa cartonata di grande formato in un mercato del fumetto in libreria come quello italiano, in crescita ma decisamente meno ampio rispetto a quello di altri paesi come la Francia.

Una scelta che permette di ammirare al meglio i disegni sempre minuziosi e spesso ispirati, particolarmente importante per quanto riguarda i paesaggi, del disegnatore-reporter statunitense. Perché se sperimenta forse meno sul piano formale rispetto a Gaza 1956, Sacco sposta qui la sperimentazione sui registri narrativi e si rivela un paesaggista dal sapore quasi antico, un aspetto sul quale aveva già cominciato a lavorare con lo splendido La grande guerra (sempre Rizzoli Lizard), incentrato sulla battaglia della Somme durante la prima guerra mondiale. Così come alcune sequenze con Sacco sulla camionetta tra le nevi per la loro struttura sembrano rifarsi alle modalità delle sequenze d’azione del fumetto giapponese, magnifiche per efficacia e percezione della realtà, rivelando nel maestro del graphic journalism un potenziale ancora inesplorato. Del resto, la sensibilità qui dimostrata da Sacco per i paesaggi ha decisamente qualcosa di orientale.

Un’interrogazione alta e prosaica

E la questione dei paesaggi naturali è centrale nel nuovo lavoro, poiché Sacco ritrae un’altra popolazione marginalizzata e schiacciata dal dominio dei forti: i dene, nativi del Canada nordoccidentale. I paesaggi per loro non sono una decorazione, ma sono tutto, anzi il Tutto con la maiuscola. A sottolineare che la vita durissima e tuttavia piena da loro condotta per secoli malgrado temperature proibitive, era quasi una mistica panteistica inscindibile dal mondo concreto. Il libro intero è un altalenare continuo di posizioni diverse e ambivalenti tra il cogliere le possibilità della modernità e il desiderio di preservare la propria identità culturale.

Le giovani generazioni sembrano avere forse la chiave per trovare il difficile equilibrio tra modernità e cultura arcaica, cambiamento e identità. Nel comporre un reportage poderoso quanto rigoroso sullo sfruttamento delle risorse energetiche dei territori nativi compiuto dalle grandi aziende, in particolare usando la tecnica controversa del fracking – ennesima frontiera di un colonialismo che si fa qui industriale come suggerisce il sottotitolo – Sacco sperimenta un’ibridazione tra resoconto antropologico e romanzo storico, reportage e pamphlet, e ne viene fuori un’interrogazione alta e prosaica sugli ultimi della Terra mai vista prima d’ora.