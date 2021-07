Nell’adattare l’omonimo romanzo di Eshkol Nevo il regista romano impressiona fin dalla prima inquadratura, nera come la notte e l’asfalto. La scena d’apertura dell’incidente d’auto che provoca la morte di una donna lascia a bocca aperta ed è un miniconcentrato delle nostre paure, di quest’ansia da catastrofe continua che ci attanaglia dall’11 settembre in poi. Paure globali, certo, ma che si mutano in una mistura tutta particolare qui da noi per la nostra peculiare cultura piccolo borghese. Quella cultura piccolo borghese tanto indagata dal cinema italiano e di cui Moretti ci offre un nuovo ritratto.

Un grande senso della sintesi, che affiora in particolare nel montaggio, dà luogo a un ritmo asciutto, quasi secco, permettendo alle varie storie di generare una sorta di geometria dagli accenti musicali su una girandola di fallimenti e lutti progressivi inseriti su una temporalità molto lunga, creando così un movimento del tempo che coincide, grazie alla regia, con un movimento dello spazio. E questo dopo un’apparente immobilità, un gelo del mondo. Regia e fotografia sanno essere gravi, cupe e aeree al momento giusto.

E tuttavia altri elementi non meno importanti ne inficiano la piena riuscita. La costruzione di gran parte dei personaggi risulta troppo schematica, di maniera, priva di reale intensità e non lontana da tanti sceneggiati televisivi di media fattura. Il personaggio del giudice è un cliché e Moretti, che lo interpreta, forse per la prima volta non aggiunge nulla. L’anziano pare uscito da una finzione televisiva consolatoria. In particolare, il lato oscuro del padre ossessionato dalla pedofilia, interpretato da Riccardo Scamarcio, è privo di qualsiasi forza. I dialoghi fin dall’inizio intendono essere semplici e concisi, ma si rivelano non di rado di una banalità rozza, talvolta greve, che rimanda ancora alla finzione televisiva più scontata.

In questo coacervo di stereotipi non basta lo splendido personaggio della madre del ragazzo-mostro e moglie del magistrato-mostro, interpretato da Margherita Buy, che più invecchia e più diventa primaverile ed è in fondo una salvatrice che affronta per tutti una penosa via crucis. Questa donna piena di ansie, a lungo sottomessa al volere maschile, ma che alla fine rinasce facendosi un po’ Madonna e un po’ Cristo, non riesce tuttavia a salvare del tutto un film squilibrato che comincia con la morte e una prossima nascita nella notte e si conclude nella luce diurna, nell’illuminazione delle (ri)nascite.