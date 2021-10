Con Days questo è vero più che mai. Film concettuale quanto sensuale di climax giustapposti, riesce a costruire un racconto a suo modo lineare con sequenze a montaggio alternato su un uomo maturo di Taipei dai grandi problemi di cervicale e in cerca di cure, e un giovane laotiano che lavora in nero a Bangkok preparando piccoli piatti del suo paese d’origine. I due si conosceranno poi di persona.

Per lui il corpo è strumento fascinoso d’indagine, perché inteso come sismografo della vita, dell’invecchiamento. E i corpi sono misurati, è il termine giusto, dalle sue inquadrature in quanto sismografi a loro volta della società, della sua alienazione. Inquadrature con un lavoro impressionante sulla profondità di campo, dove coabitano in straordinaria simbiosi il grandangolo, che distorce ampliando e dilatando la realtà, e il piano sequenza, dove la camera segue l’oggetto ripreso senza stacchi, cioè il procedimento per antonomasia di riproduzione della realtà.

Il taiwanese Tsai Ming-liang è un poeta del quotidiano più prosaico e un vero sperimentatore senza pose alcune. Tra i più significativi cineasti contemporanei, sorprese fin dal suo secondo film, Vive l’amour, Leone d’oro a Venezia nel 1994 (ex aequo con il ben più dimenticabile Prima della pioggia di Milko Manchewski). E sorprende anche con Days. Il suo film, che giunge in Italia proprio mentre il leader cinese Xi Jinping rivendica con nettezza l’ annessione di Taiwan alla Cina , è stato presentato in concorso a Berlino nel 2020 poco prima che la pandemia provocasse un lungo lockdown. Ma rappresenta anche una svolta ulteriore nel percorso di questo autore dalle infinite sfaccettature, spesso sottili, e un momento importante per il cinema, che permette di offrire una riflessione articolata e un minimo profonda sullo stato del mezzo d’espressione.

È dolce, quieta, la tonalità scelta dal regista per questo racconto di solitudine totale ambientato in una megalopoli asiatica concepita, al pari delle altre, come una distorsione di più normali città: geometrie dilatate per spingere i flussi economici che mutano però gli esseri umani in molecole, come delle micro-luci di giganteschi flussi al neon, destinati a non incontrarsi mai, a non soffermarsi mai l’uno sull’altro.

È proprio questo il tema fisso del cineasta di Taiwan: fotografare, con molta dolorosa tenerezza, umane solitudini che non s’incontrano o al massimo si sfiorano. Sono film del mutismo, del silenzio della parola, ma al contempo dai mille suoni, fascinosi e non, e dalle mille luci, quelle di metropoli trasfigurate in luoghi misteriosi dal sapore metafisico. Al tempo stesso c’è molta quiete. Una quiete tutta orientale che fa da contrappunto all’evidente vuoto interiore e angoscia esistenziale, una quiete che avviluppa lo spettatore con il suo dolce manto. La successione di sequenze che sono una sorta di climax d’ambiente, quasi una per ogni giornata, con suoni e luci ipnotiche, trasmette leggerezza, delicatezza, in evidente contrasto con le tematiche di fondo.

Ma è anche un’altrettanto evidente forma d’oblio, un oppio psichedelico, volto a lenire le (nostre) ferite dell’anima. Perché loro siamo noi e viceversa. L’alterità, così tipica del cinema di Tsai ming-liang, in Days è più presente che mai. E per l’altro, inteso come nostro prossimo nel quale ci riflettiamo, nel quale ci vediamo allo specchio, vale lo stesso discorso.

L’uomo maturo è immancabilmente il suo attore feticcio Lee Kang-sheng, che lo accompagna fin dal film d’esordio Rebels of the Neon God (1992), in cui si segue il suo peregrinare verso una cura per il suo male misterioso (il film nasce infatti dalla reale sofferenza fisica e interiore dell’attore). Quello più giovane è invece il laotiano Anong Houngheuangsy, che il regista lancia come attore e che interpreta qui la sua vecchia professione nel mondo reale. Se la crudeltà della sofferenza fisica nella vita è il tema, allora il suo rovescio sta nel fatto che l’empatia spirituale deve passare attraverso i corpi. È l’unico modo per esperire una forma di conoscenza, non solo per conoscersi e uscire dall’anonimato spersonalizzante e omologante.