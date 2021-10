In quattro giorni 145 aerei da combattimento cinesi sono decollati in direzione di Taiwan, l’isola su cui Pechino reclama il controllo. I jet cinesi, mai così numerosi, sono entrati nella zona d’identificazione aerea taiwanese costringendo l’aviazione dell’isola a levarsi a sua volta in volo per essere pronta in caso di necessità.

Non si tratta di una violazione dello spazio aereo taiwanese propriamente detto, che sarebbe un atto di guerra, ma di manovre d’intimidazione ripetute, destinate a inviare un messaggio chiaro ai taiwanesi: siete alla nostra mercé.

Per non lasciare dubbi, il Global Times, quotidiano nazionalista del Partito comunista cinese, ha scritto: “Gli aerei non sono una flotta di rappresentanza, ma una forza da combattimento. L’Esercito popolare di liberazione organizza l’assedio di Taiwan e mette in atto una dimostrazione di forza come già fatto a Pechino nel 1949”.

Evidentemente in questa azione c’è un aspetto di pressione psicologica, sia da parte degli aerei sia degli zelanti editorialisti di Pechino. Ma come sempre accade con la Cina, è meglio prendere le minacce sul serio. La conquista di Taiwan è l’obiettivo principale del numero uno cinese Xi Jinping, che vorrebbe passare alla storia come l’artefice della riunificazione dell’ex impero di mezzo.