Ecco forse il film che può accompagnarvi fino a Natale, anche per chi non è un amante dei musical, facendo riflettere e immaginare insieme. Presentato all’ultimo Cannes dove ha vinto il premio per la Miglior regia, il nuovo lungometraggio del genio maledetto del cinema francese Leos Carax è un musical cantato in inglese malgrado la nazionalità del suo regista, ambientato a Los Angeles e con uno dei due interpreti principali di nazionalità statunitense (Adam Driver), mentre soltanto la principale interprete femminile è francese (Marion Cotillard). Del resto, sembra esserci una sorta di scambio tra le due sponde dell’Atlantico e in modo particolare tra Stati Uniti e Francia, vista la contemporanea presenza in sala del nuovo film di Wes Anderson, French dispatch, anch’esso in concorso a Cannes, girato e ambientato in Francia con un cast stellare di interpreti sia statunitensi sia francofoni. Se nel 2019 i massimi premi Oscar sono andati a un film sudcoreano come Parasite, è lecito pensare che questo aiuti altri sommovimenti, piccoli o grandi, nella geopolitica del cinema.

Ma dei tanti formalismi barocchi, un po’ ridondanti, infantili e fini a se stessi di French dispatch, qui non c’è traccia. È più una forma di purezza barocca quella ricercata da Carax, che riesce a evocare anche molto del suo cinema (e segnaliamo l’elegante edizione in cofanetto che raccoglie l’insieme della sua filmografia in dvd).

Annette è un film grandioso, quasi smisurato, sull’ego e la messa in scena. Fin dall’inizio, su quest’ultimo aspetto, lo spettatore ne ha la prova: suoni di strumenti musicali assurgono a interferenze di stampo visivo. Siamo in un film o siamo a teatro? Subito abbiamo la conferma che forse siamo in entrambi. E ad acuire l’ambiguità di quest’opera impregnata di dualità e ambivalenza si aggiunge anche il film nel film. In pochi istanti, appaiono prima lo stesso Carax e poi i fratelli Mael, cioè gli Sparks, mitico gruppo rock in attività dai primi anni settanta ai quali si deve l’enorme lavoro di scrittura della sceneggiatura e delle musiche del film, cresciuti peraltro a Los Angeles e poi emigrati a Londra. È loro quel “So may we start” ripetuto incessantemente, ossessivamente, mentre tutto parte e si uniscono alle danze Adam Driver e Marion Cotillard. Il “possiamo cominciare?” diventa realtà senza quasi che ce ne accorgiamo tanto il ritmo è travolgente, allegro.