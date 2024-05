Il gioco non è tanto visivo ma fondato sulla scrittura, nel senso della prosa. Sono fondamentali i dialoghi e di conseguenza l’interpretazione degli attori, la loro capacità di rendere le sfumature. Un exploit più difficile di quanto sembri, soprattutto se come in questo caso il grossolano, il grottesco e il sopra le righe sono lo strumento con cui si rivisitano i cliché sull’egotismo delle star del cinema.

Le deuxième acte, tredicesimo lungometraggio del dj, artista e produttore di musica elettronica, è un film divertente, a tratti anche molto, ma pieno di intelligenza e provocazione non gratuita. Ed è pieno di profondità sul senso della vita e delle cose, pur giocando sulla superficialità ludica e il gusto per il trash.

Il festival di Cannes si apre con due opere riuscite e una scelta ardita. Le deuxième acte – un film breve, di un’ora e venti – del francese Quentin Dupieux, è stato scelto come apertura del festival, anche se è fuori concorso. Nella prestigiosa sezione Un certain regard c’è invece il grande I dannati di Roberto Minervini, da oggi nelle sale italiane, che ci porta nella guerra di secessione americana.

I protagonisti sono tre attori affermati (interpretati da Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel), e uno in crescita (Raphaël Quenard, vincitore quest’anno del premio per l’attore rivelazione ai premi César), proprio come nella realtà. Ma il film immette del nuovo su una delle tematiche principali e quasi abusate degli ultimi vent’anni: il confine sempre più labile tra realtà e finzione. Gli attori si ritrovano in un ristorante isolato lungo una strada di campagna per pranzare e lavorare insieme.

A fine autunno, inizio o fine inverno poco importa: le star sono immerse in una rarefazione degli spazi che dissolve ogni tentativo di barocco visivo, tipico del cinema di Dupieux, che gira e monta i suoi piccoli film-evento (quantomeno al box office francese) con tempistiche sempre più veloci. Le deuxième acte addirittura in tre mesi. È un’evidente continuazione di Yannick, distribuito in Italia da I wonder pictures, che metteva al centro un’opera pessima di teatro, più esattamente una brutta pièce de Boulevard, come sono chiamate, presa in ostaggio da uno spettatore armato di pistola.

Ma questa rarefazione è una sorta di rappresentazione, scarnificata da ogni orpello, dell’attuale desolazione del mondo. Qui, l’ego dell’attore – sempre mutevole al pari del cinema nel cinema, del film nel film, che provoca la rottura continua e abbastanza vertiginosa della linearità, sia come fiction che come realtà rappresentata – è inserito in un vuoto quasi no future, forse più ancora in una no mans land, di cui la regia trasmette gradualmente l’angoscia pervasiva, malgrado le situazioni e i dialoghi assolutamente risibili.