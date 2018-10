Óscar Romero, il santo dalla parte dei poveri

Bisognerebbe tornare a quel periodo, tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta in America Centrale, per capire cosa significa oggi la canonizzazione di Óscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso dagli squadroni della morte il 24 marzo 1980 da una delle più efferate e sanguinarie dittature di estrema destra che abbia attraversato la regione.

“Monsignor Romero è un difensore dei diritti umani, per questo la sua figura va oltre le frontiere della chiesa cattolica”, ha detto in una recente intervista Gregorio Rosa Chávez, cardinale, vescovo ausiliare di San Salvador, un tempo stretto collaboratore dell’arcivescovo ucciso. Romero, ha aggiunto, “evoca valori universali come la giustizia, è un modello di santità alla ricerca di un mondo più equo. Era un uomo innamorato di Dio, ma capì che non si poteva amarlo senza fare i conti con la povertà e le iniquità del mondo, tanta gente che si affida a lui vede in Romero un modello di uomo da seguire”.

E in effetti è necessario ripartire da alcuni dati essenziali per comprendere la traiettoria di Romero: ritrovatosi al centro di un conflitto civile violentissimo, l’arcivescovo di San Salvador divenne la voce pubblica, istituzionale, autorevole, che denunciava l’orrore. L’orrore delle torture, degli omicidi, delle detenzioni illegali, dei massacri nei villaggi che precedettero la sua morte e proseguirono a lungo anche dopo. Come nel caso dell’episodio terribile avvenuto nel villaggio di El Mozote e in altri villaggi circostanti nel dicembre del 1981, in cui morirono centinaia di campesinos, donne e bambini, trucidati, fatti a pezzi, bruciati dal famigerato battaglione Atlacatl addestrato dalla Cia per combattere la guerriglia del Fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale (Fmln).

Lo stesso corpo speciale fu responsabile della strage dei sei gesuiti, oltre a una cuoca e alla figlia sedicenne, nell’università Centroamericana nel novembre del 1989. El Mozote è una sorta di My Lay (Vietnam, 1968) o di Srebrenica (Bosnia, 1995) del Salvador, il terrore pure contro i civili inermi, il potere che divora un popolo. È in questo contesto, dunque, in cui la tortura e l’omicidio diventano pane quotidiano, che s’inserisce la figura di monsignor Romero.

Repressione e rivoluzione

Generalmente l’intera storia dei lunghi anni di guerra civile, di repressione brutale, che percorsero per tutti gli anni ottanta il Salvador, un piccolo paese agricolo dominato da un nucleo ristretto di potenti famiglie appoggiate dai militari, viene riassunto nel capitolo della guerra fredda. Il che, pur corrispondendo alla realtà geopolitica dell’epoca, non può nascondere una vicenda più complessa, radicata nei decenni addietro del secolo scorso, quando altre ondate repressive cancellarono ogni forma di opposizione, ogni presenza di cultura india sospettata, solo in quanto tale, di voler sovvertire l’ordine costituito, anticipo di quel concetto di pulizia etnica di cui si è preso coscienza solo in tempi più recenti.

Romero, dunque, incontrò nel suo breve cammino – fu arcivescovo di San Salvador dal 1977 al 1980, nominato da Paolo VI – l’oppressione e la rivoluzione, cercò di fermare la violenza senza fine che percorreva il paese, rifiutò di trasformare la chiesa in un partito o tanto meno in un’organizzazione insurrezionale e tuttavia, indubbiamente, si schierò fino in fondo dalla parte del popolo, dialogò con le organizzazioni sindacali o di ispirazioni marxista. Con la guerriglia, pur non condividendone l’ideologia, ma comprendendo le ragioni di quella lotta, cercò di mediare, denunciò i crimini di cui si macchiavano i militari, spinse i laici cristiani all’impegno politico in nome della giustizia e del Vangelo; (“È chiaro che coloro che calpestano questo popolo debbano stare in contesa con questa chiesa”, affermò in un’intervista del maggio 1979).