Per comprendere fino in fondo la portata e la rilevanza della nuova enciclica del papa, Fratelli tutti, è necessario partire dalle sue radici, dalle origini del testo. Una prima importante traccia ce la dà lo stesso Francesco quando, nei paragrafi iniziali del documento, afferma: “Se nella redazione della Laudato si’ (la prima enciclica del pontefice argentino, ndr) ho avuto una fonte di ispirazione nel mio fratello Bartolomeo, il patriarca ortodosso che ha proposto con molta forza la cura del creato, in questo caso mi sono sentito stimolato in modo speciale dal grande imam Ahmad al Tayyeb, con il quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi per ricordare che Dio ‘ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro’”.

Il riferimento è al Documento sulla fratellanza umana del 2019 sottoscritto dal papa e dal grande imam di Al Azhar (il più importante centro di studi teologici islamici). Potrà sembrare scontato ma non lo è: un testo magisteriale del capo della chiesa che trae ispirazione da un documento scritto a quattro mani con un altro leader religioso, per di più islamico, è un evento destinato ad aprire nuovi scenari sul piano spirituale e politico. Se già _Laudato si__’_, insomma, viveva del dialogo con un altro leader cristiano, qui si va molto oltre. “Si tratta di un fatto storico molto importante” spiega a Internazionale Adnane Mokrani, teologo musulmano, studioso dell’islam, docente all’università Gregoriana di Roma. “In precedenza il papa aveva già menzionato un mistico musulmano , Ali al Khawas, in una nota della _Laudato si’_. Non era un mistico molto conosciuto, fu una cosa che sorprese non poco i ricercatori. Poi, in occasione del messaggio per la giornata mondiale della pace del 2017, ha menzionato un personaggio, Khān Abdul Ghaffār Khān, indo-pachistano, seguace del mahatma Gandhi e citato fra i personaggi che hanno scelto la strada della non violenza. Ma qui il riferimento è, evidentemente, ancora più forte”.

D’altro canto, l’enciclica parla anche di Gandhi, di Martin Luther King, di Desmond Tutu, del monaco Charles de Foucauld il quale, spiega il papa, “andò orientando il suo ideale di una dedizione totale a Dio verso un’identificazione con gli ultimi, abbandonati nel profondo del deserto africano. In quel contesto esprimeva la sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello”. Infine, il testo s’inscrive in quella continua rivisitazione di san Francesco che percorre una parte significativa del magistero di Bergoglio. Del santo di Assisi viene non a caso ricordata anche “la sua visita al sultano Malik al Kamil in Egitto, visita che comportò per lui un grande sforzo a motivo della sua povertà, delle poche risorse che possedeva, della lontananza e della differenza di lingua, cultura e religione. Tale viaggio, in quel momento storico segnato dalle crociate, dimostrava ancora di più la grandezza dell’amore che voleva vivere, desideroso di abbracciare tutti”.