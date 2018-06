Per l’esercito israeliano la penna e la telecamera sono dei nemici

Le associazioni di difesa dei diritti umani faranno lo stesso e con loro, spero, i testimoni oculari palestinesi, che naturalmente pagheranno il prezzo più alto per questo. Secondo la proposta di legge approvata il 10 giugno dal comitato legislativo ministeriale, che però ha chiesto la modifica di alcune parole prima di sottoporla alla Knesset, gli individui che documentano le azioni dei soldati dell’esercito israeliano in Cisgiordania potranno essere incarcerati, in determinate circostanze, per un periodo fino a cinque anni.

Saremo orgogliosi di violare questa legge. Abbiamo il dovere di violare questa legge, come ogni legge liberticida. Non smetteremo di documentare la realtà. Non smetteremo di fotografare. Non smetteremo di scrivere, con tutte le nostre forze.

In un’epoca in cui la polizia israeliana equipaggia i suoi agenti con telecamere da indossare, che secondo le forze di sicurezza sono state efficaci per ridurre la violenza della polizia, Israele sta cercando di far sparire le telecamere dai territori occupati, il vero teatro del suo disonore, in modo che la verità non venga rivelata e l’ingiustizia venga minimizzata.

Senza telecamere, il caso Elor Azaria (il soldato israeliano che ha ucciso un palestinese ferito e steso a terra, e liberato dopo nove mesi di carcere) non sarebbe esistito. Senza telecamere ci sarebbero molti più Azaria. È esattamente questo l’obiettivo della legge: avere molti Azaria. Non che documentare i fatti permetta di prevenire qualcosa. L’esercito e la popolazione d’Israele non si curano più molto delle violazioni dei diritti umani e dei crimini di guerra commessi nei territori occupati, e anche la maggior parte dei giornalisti non sembra più molto interessata.

E pensare che durante la prima intifada rompere delle ossa con una pietra di fronte alle telecamere di un canale statunitense aveva creato uno scandalo. Oggi nessuno è più turbato da simili immagini. Anzi, c’è da chiedersi se verrebbe intrapresa qualche battaglia per pubblicarle. Ma i soldati d’Israele hanno imparato a trattare la telecamera e la penna come un nemico. Se un tempo presentavamo le nostre credenziali stampa ai posti di blocco, oggi le nascondiamo in modo che i soldati non ci colgano con le mani nel sacco. Una volta siamo stati persino arrestati.