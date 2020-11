La disumanizzazione comincia con la cieca adozione dei concetti imposti dall’apparato della difesa. Succede per esempio con il termine shabahim, un acronimo usato dall’esercito israeliano per riferirsi agli esseri umani, letteralmente “transitanti illegali”, cioè i palestinesi che dalla Striscia di Gaza o dalla Cisgiordania attraversano il confine e restano in Israele per ore o giorni senza un permesso. È così che decine di migliaia di lavoratori giornalieri, le persone che costruiscono le nostre case e le nostre strade, diventano non-persone. Da qui deriva la licenza di compiere abusi.

Allo stesso modo l’espressione “detenzione amministrativa” consente la carcerazione senza processo; “turbamento dell’ordine pubblico” giustifica la dispersione delle manifestazioni con l’uso di una forza che a volte diventa letale, come nelle peggiori dittature; e “organizzazione terroristica” può servire da copertura per eliminare qualunque partito politico, come in un regime totalitario. Così shabah è stato coniato per consentire i soprusi contro chiunque rientri in questa definizione.

Lo shabah è un transitante “illegale” nella propria terra, dalla quale furono espulsi i suoi antenati. La legge è la legge del conquistatore, dell’occupante; una legge illegittima che divide e discrimina e impone che solo i coloni ebrei possano muoversi liberamente. Chi nega l’apartheid israeliano nasconde questa realtà. Ma la verità è che gli unici shabahim sono i coloni. Sono loro i transitanti illegittimi in una terra che non gli appartiene. Ma il lessico israeliano nega tutto ciò.

La parte peggiore

In una recente puntata del programma Hamakor, in onda su Channel canale 13, Haim Rivlin ha raccontato l’inquietante storia dei cinque poliziotti di frontiera che il 16 luglio scorso hanno “dato la caccia” agli shabahim e li hanno picchiati nella foresta di Meitar, nel nord del Negev: la diffusione della notizia è un evento importante e raro nei mezzi d’informazione israeliani, che sistematicamente occultano l’occupazione e i suoi crimini al pubblico che non vuole vederli.

Ma anche questo servizio non si è discostato molto dal consueto punto di vista rassicurante, concentrandosi sul fatto che gli agenti hanno derubato le loro vittime, oltre ad averle sottoposte a violenze fisiche. Ed è il furto il motivo per cui sono stati incriminati, a differenza degli agenti che quotidianamente commettono soprusi contro gli shabahim, ma non vengono mai perseguiti.

Qualunque tipo di violenza può essere giustificato come parte del culto della sicurezza, ma non il furto. Hamakor ha posto l’attenzione sul furto, come se quella fosse la parte peggiore, anche se mostrava la cattiveria dei colpi, l’umiliazione e il sadico piacere degli aggressori.