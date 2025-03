Sta succedendo qualcosa che non ha precedenti nella storia israeliana. Mentre una guerra non si è ancora spenta del tutto, Tel Aviv sta già provocando la successiva. Ci è stato negato il lusso di avere un momento per respirare, un po’ di illusione e di speranza. L’orizzonte “diplomatico” di Israele ora consiste solo in una guerra dopo l’altra, senza prendere in considerazione alternative. Ne ha almeno tre in programma: riprendere quella a Gaza, bombardare l’Iran e scatenare un conflitto in Cisgiordania. Quest’ultimo lo sta alimentando già dal 7 ottobre 2023.

Quando scoppierà la terza intifada la gente dovrebbe ricordare chi l’ha provocata. E denunciare gli attentati mortali che hanno colpito Israele non cambierà la realtà: la demonizzazione degli “animali umani” in Cisgiordania, parenti di quelli di Gaza. Solo Israele sarà responsabile della prossima guerra in Cisgiordania. Gli israeliani non potranno dire di essere stati colti di sorpresa; non potranno dire che non sapevano. È un destino già scritto, in lettere di fuoco e sangue, da sedici mesi. E nessuno lo sta fermando. I mezzi d’informazione a malapena ne parlano.