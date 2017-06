Gli Arcade Fire sono tornati all’epica

Arcade Fire, Everything now

C’è un’epica ritrovata, una ricerca del ritornello grandioso in Everything now, il nuovo singolo degli Arcade Fire. Il pezzo del gruppo canadese anticipa l’omonimo disco in uscita il 28 luglio (sarà il primo in seguito all’accordo firmato con la Columbia).

L’arrangiamento del brano, con quell’abbondanza di percussioni e archi da disco music e il riff di flauto, rimanda allo stile di Reflektor, l’album del 2013 prodotto da James Murphy degli Lcd Soundsystem. Ma quel finale così aperto fa pensare più alle atmosfere dell’esordio Funeral, a quell’ostentata malinconia che ha fatto le fortune della band nei suoi primi anni di carriera. A giudicare dal testo, è tornato anche quell’immaginario on the road così presente in Neon bible e The suburbs. Tra i produttori del brano c’è anche Thomas Bangalter, l’altra metà dei Daft Punk.

Everything now dà l’impressione di una band in controllo, che si è stabilizzata su una formula sonora precisa, in bilico tra l’indie e la musica da stadio. Se riusciranno a non perdere l’equilibrio, gli Arcade Fire ci regaleranno ancora tanti anni di buona musica.