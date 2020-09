Sufjan Stevens, Sugar

Sufjan Stevens ama ribaltare la scacchiera ogni volta. Generalmente dopo un disco “facile”, ne tira fuori uno più complesso. Stavolta, a cinque anni di distanza dal folk orchestrale di Carrie & Lowell, dedicato alla madre scomparsa e al patrigno, il cantautore di Detroit è tornato sulle scene con un disco di glaciale pop elettronico (in mezzo ci sono stati alcuni dischi collaborativi). Glaciale solo in apparenza, perché i testi di The ascension sono molto intensi: riflettono sulla crisi dell’America e tornano sui temi cari a Stevens, le relazioni tra le persone e la sua fede cristiana. Ascoltare per credere il brano che apre il disco, Make me an offer I cannot refuse. Molti titoli e molti versi delle canzoni sembrano slogan e frasi fatte, ma la scelta stessa di esporli è in realtà un modo per disinnescare il linguaggio usa e getta.

Dopo tanti anni in città, Sufjan Stevens più di un anno fa si è trasferito sui monti Catskill, sopra New York. Quando qualche mese fa è stato cacciato dal suo studio di Brooklyn, si è ritrovato con in mano solo un computer e una drum machine. Anche per questo ha registrato un disco che è tutto minimalismo elettronico alla Kraftwerk, riverberi e atmosfere eteree, come se i brani fossero immersi un ambiente a gravità zero. Il minimalismo però non è mai fine a se stesso ed è sempre accompagnato da melodie all’altezza, come quella del singolo Video game, critica (forse un po’ fuori tempo) alla cultura dei social network con tanto di citazione dei Depeche Mode. E a proposito di melodie azzeccate conviene citare anche Sugar, che ha una lunga introduzione strumentale e una linea vocale impeccabile, e Die happy, ipnotica canzone costruita sulla ripetizione ossessiva di un unico verso: “I wanna die happy”, voglio morire felice.

Il pezzo conclusivo, America, è una canzone di protesta per sintetizzatori e voce e dura più di dodici minuti con una lunga coda strumentale. La lista dei brani, ben quindici, è fitta, quindi ci vorranno ancora altri ascolti per assimilare al meglio tutto. Ma una cosa è certa: Sufjan Stevens ha dimostrato il solito talento e The ascension è uno dei dischi più coraggiosi della sua carriera.