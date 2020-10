Matt Berninger, Loved so little

La voce di Matt Berninger è una delle più originali comparse negli ultimi anni nel mondo del rock alternativo. Chi segue e apprezza i National lo fa soprattutto per farsi avvolgere dal baritono del cantante di Cincinnati. Anche la sua presenza scenica un po’ goffa, quasi insicura, è a suo modo magnetica. I National sono ormai una band di culto, da grandi festival internazionali. Ma dopo aver pubblicato una serie di album notevoli (Alligator e Boxer su tutti), negli ultimi anni hanno perso un po’ di smalto, arrivando a pubblicare un disco mediocre come I am easy to find.

E invece Serpentine prison, il primo disco solista di Berninger, è una piccola sorpresa. È un album ispirato, che va a nascondersi dietro un’intimità semiacustica e fa del minimalismo una bandiera. Il cantante si è scelto un produttore con come Booker T. Jones, figura storica della musica statunitense, che con grande abilità ha messo una spruzzata di musica nera tra le pieghe delle canzoni (le tinte blues dell’apertura My eyes are t-shirts, la progressione un po’ alla Marvin Gaye di Loved so little, il pezzo migliore del disco). Le canzoni sono apparentemente nude, lavorate per sottrazione, ma hanno sostanza. Berninger è bravo a non fare troppo il poeta maledetto come a volte gli capita, e suona sempre sincero, a suo agio in questa veste solitaria. Qua e là tra l’altro spuntano ospiti d’eccezione, da Andrew Bird a Gail Ann Dorsey, ex bassista di David Bowie.

Lo stile dei testi è il solito, con immagini domestiche e romantiche che si alternano a bozzetti surreali (In Distant axis il cantante affoga nel pavimento, nell’episodio finale di Serpentine prisonè intrappolato in una prigione a forma di serpente). Non mi aspettavo un disco solista così intelligente e a fuoco. Fuori dai National Matt Berninger sembra aver ritrovato se stesso.