Bad Bunny, Yo visto así

Quando Cristoforo Colombo arrivò ai Caraibi ed ebbe il suo primo impatto con il Nuovo mondo, disse che le persone dell’isola parlavano “la lingua più dolce del mondo”. Peccato che dopo li sterminò. Oggi però qualcuno con la lingua più dolce del mondo si prende delle rivincite, come il rapper e cantante portoricano Bad Bunny, che ha conquistato il mercato statunitense senza “tradire” lo spagnolo. E senza rinnegare le sue radici, figlio di un paese in questi anni messo in ginocchio dalla crisi economica, dall’uragano Maria e dalla corruzione della classe dirigente. Un cantante che in un certo senso fa della musica commerciale uno strumento politico.

Nel suo terzo disco, El último tour del mundo, Bad Bunny resta fedele a sé stesso e conferma di essere una delle voci più interessanti del reggaeton contemporaneo. Come suggerisce la copertina dell’album, il cantante immagina di fare l’ultima tournée del mondo a bordo di un tir, omaggio al padre camionista che l’ha cresciuto nel quartiere di Almirante Sur, nella città costiera di Vega Baja. I temi delle canzoni sono i soliti: l’amore, il riscatto sociale, la voglia di far festa, anche se il suono è un po’ più cupo rispetto al passato.

Ci sono i soliti brani dopati di egoncetrismo come Yo visto así (dove però è interessante la commistione tra rock, trap e musica latina) e l’iniziale El mundo es mío, ma non mancano canzoni a sfondo sociale, per esempio Maldita pobreza, nella quale un ragazzo si lamenta perché non può comprare la Porsche alla sua fidanzata e dà al cantante uno spunto per criticare il sistema educativo e il mercato del lavoro portoricano. Non c’è da stupirsi: come detto, Bad Bunny non ha paura di contestare i politici del suo paese ed è lontano dall’idea del cantante reggaeton maschilista che abbiamo in testa. In più occasioni ha preso posizione contro le violenze nei confronti della comunità lgbt portoricana.

Nella romantica La noche de anoche spunta anche la cantante spagnola Rosalía, mentre in Dakiti, una specie di reggaeton accelerato, c’è il cantante e produttore portoricano Jhay Cortez. Trellas invece è un ottimo brano pop psichedelico di meno di tre minuti guidato da chitarra acustica e sintetizzatori. E, a proposito di radici, a chiudere il disco c’è Cantares de navidad, un brano dello storico gruppo folk portoricano Trio Vegabajeño, fondato negli anni quaranta proprio a Vega Baja, la città di Bad Bunny. El último tour del mundo è un ottimo disco, con più sostanza di quanto sembra, e per questo andrebbe ascoltato anche da chi detesta il reggaeton.