“Io non mento mai”, dice il rapper Massimo Pericolo al telefono dalla sua casa di Brebbia, in provincia di Varese. Mentre parla viene interrotto dal citofono: sono i suoi amici che gli chiedono di scendere. “Un attimo raga, devo finire l’intervista”, gli risponde lui. Ma è vero che lui non mente mai, viene da pensare nel frattempo? È questa la chiave della sua musica? Forse sì.

La forza dei pezzi di Massimo Pericolo, al secolo Alessandro Vanetti, è che suonano sempre urgenti, sofferti, come se qualcuno glieli avesse tirati fuori dallo stomaco con la forza. Che parli della sua esperienza in carcere, come nel precedente album Scialla semper, o dei rapporti difficili con il padre e le sue ex ragazze, come succede nel nuovo disco Solo tutto, nella sua voce c’è sempre un po’ di magone, un’inquietudine di fondo che non ha neanche bisogno di esplicitare. La senti e basta.

Ovviamente tutto questo non succede per caso: Massimo Pericolo suona sincero perché sa scrivere bene. In un’intervista del 2019 aveva detto: “Se non fosse esistito il rap forse avrei fatto lo scrittore”. Ed è vero, la sua capacità di raccontare storie è notevole, e non ha neanche bisogno di usare parole difficili prese in prestito dagli altri. Usa il suo gergo, quello dei suoi amici, che magari può far storcere il naso a qualche ascoltatore ma non colpisce mai a vuoto. Il suo secondo disco, per esempio, si apre con un pezzo che in poche barre fotografa come si sente il suo autore in questo momento. “Quanto è difficile scrivere il secondo disco, soprattutto se col primo diventi ricco”, recita l’inizio di Casa nuova, il brano dove racconta come è finalmente riuscito a comprarsi un appartamento grazie ai soldi fatti con Scialla semper. “Non sono più quello di prima perché ora ho qualche prospettiva”, recita in seguito la canzone, evitando la solita retorica del rapper che non viene mai cambiato da niente e da nessuno nonostante il successo, mentre scatta istantanee della vita delle persone intorno a lui: “Il mio amico ha detto no ad un omicidio per cinquantamila euro perché adesso c’ha un bambino”.

Al telefono Vanetti parla con voce calma, pesa le parole. Ha un tono molto più pacato e riflessivo di quello che uno si aspetterebbe: “È stato veramente difficile fare questo disco. I brani come Casa nuova, uno degli ultimi che ho scritto, sono nati durante il primo lockdown. E mentre ci lavoravo, rimpiangevo la facilità con cui potevo scrivere di certi argomenti in passato, quando li vivevo in prima persona. A me la pandemia ha ricordato i miei giorni ai domiciliari, so che può sembrare esagerato ma per me è stato così. Mi sentivo in trappola. Al tempo stesso però ho avuto il tempo per riflettere: da sempre per me l’introspezione è un’opportunità di crescita”.

In alcuni brani dell’album, come in Debiti, il rapper ribadisce di essere sempre più distante dalla vita di strada degli anni giovanili, mentre in altri attinge proprio dai ricordi di quel passato per costruire storie immaginarie che raccontano di palazzine di provincia – una realtà che non intende abbandonare nonostante il successo – di spaccio, di violenza e della depressione, di cui confessa di soffrire ancora.