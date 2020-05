Gentile bibliopatologo,

i libri che ho amato alla follia hanno una caratteristica: una volta finiti ho avuto l’impressione che avessero altro da dirmi. Sarebbe opportuno rileggerli a distanza di anni o è più fruttuoso l’atteggiamento da viandante perenne? A oggi non ho mai avuto il coraggio di ritornarci, come se farlo volesse dire fermarsi.

– Mab

Cara Mab,

dove vanno a finire i libri che abbiamo letto? Da qualche parte dentro di noi, suppongo. Cerchiamo però di precisare com’è fatto e dove si trova questo luogo favoloso, così da capir meglio cosa facciamo quando leggiamo nuovamente lo stesso libro. “Ritornarci”, “fermarsi”, sono i verbi che hai scelto: è chiaro che hai in mente una lunga strada da percorrere o una vetta da conquistare. Man mano che avanzi, i libri già letti ti appaiono come segnali stradali – e pietre miliari, nel caso dei libri che hai più amato – in uno specchietto retrovisore, o come puntolini sperduti a valle e immersi nella foschia. Ne consegue che basterebbe invertire la marcia o perdere quota per ritrovare in te quei tesori. E chi sprecherebbe tempo e fatica per una inutile deviazione di percorso?

Temo che questa idea superstiziosa rimandi a un’altra più generale, descritta da Proust in una celebre pagina di Sodoma e Gomorra: “È senza dubbio l’esistenza del nostro corpo, simile per noi a un vaso in cui fosse racchiusa la nostra spiritualità, a farci supporre che tutti i nostri beni interiori, le nostre gioie trascorse, tutti i nostri dolori siano perennemente in nostro possesso”. E invece così non è: se questi beni sopravvivono, dormono in un regno misterioso da cui non possiamo destarli a piacimento. Dove vanno a finire i libri che abbiamo letto, allora? Nell’inconscio, nel cuore, nella memoria?

Un’immagine diversa

Arthur Schopenhauer, che in Parerga e paralipomena dedicò alcune pagine profondissime ai libri e alla lettura, proponeva immagini più prosaiche. Lo spirito di chi passa da un libro al libro successivo, senza voltarsi mai indietro, è come una lavagna dove ogni nuova lettura cancella la precedente. Ma la metafora su cui più insisteva è quella alimentare. I libri vanno a finire in un apparato digerente interiore, e “il nutrimento spirituale subisce la stessa sorte che è propria del nutrimento del corpo: appena la cinquantesima parte di quello che è stato assunto viene assimilata, la parte rimanente viene eliminata a mezzo dell’evaporazione, respirazione, e così via”.