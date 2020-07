Gentile bibliopatologo,

a gennaio, in vista di un lungo viaggio aereo, mi sono scaricata un’app di audiolibri pensando che mi sarebbe tornata utile per attutire eventuali urla di bambini. Da allora non ho più disdetto l’abbonamento e ho scaricato molti libri, alcuni mai letti prima (di vario genere, da La ferrovia sotterranea a Mussolini ha fatto anche cose buone), altri che avevo letto in adolescenza, tanto per il gusto di riassaporarli (Agatha Christie). Li ascolto quando cucino o quando cammino, però tolgono tempo a quel vagare della mente che può essere così creativo. E poi: sono vera lettura?

– Miss Piggy

Cara Miss Piggy,

la questione della vera lettura è un po’ come quella della vera letteratura, e rischia di essere altrettanto inconcludente. Io non me ne capacito, eppure c’è gente là fuori che spende fiumi d’inchiostro, o di bit, per decidere se Cinquanta sfumature di grigio abbia o meno la dignità della letteratura, se i gialli e i romanzi di fantascienza non siano per caso paraletteratura, se Dan Brown o Donato Carrisi meritino il titolo di scrittori. Il verdetto si deve di solito a un intreccio tra abusi definitori, riprensioni moralistiche e preoccupazioni di distinzione che rivelano più sul critico che sull’opera criticata. Una definizione non astratta e non risentita di letteratura ci porterà a concludere, tutt’al più, che il tal romanzo è un cattivo romanzo, senza bisogno di infilarlo in un’altra e più vile categoria.