Caro bibliopatologo,

leggo con grande amore da quando sono bambino: eppure da sempre, anche da bambino, senza mai dilatare o spalancare propriamente i libri. Ho paura di rovinarli, li tengo aperti molto timidamente. Già da piccolo la disinvolta confidenza altrui mi agitava e tuttora, benché sia diventato grande e tolleri ogni inclinazione, nutro qualche turbamento segreto quando vedo qualcun altro che legge: di solito, il libro viene devastato dalla intensa brutalità della sua passione. Si può immaginare che non possa frequentare senza dolore i luoghi di libri usati (librerie o bancarelle): mi sembrano campi di battaglia attraversati dalla morte e dalla distruzione. Soltanto in casi estremi, per libri assolutamente introvabili, scendo in questo tragico mercato; cercando almeno di interpretarla come una evocazione dei defunti, o come una missione di salvataggio. La mia inibizione è manuale, non intellettuale. Ma forse c’è qualcosa di eccessivo, di maniacale, in questa mia cura.

–G. L. G. (Grande Lettore Gentile)

Caro Giellegì,

ti è mai capitato di sognare di uccidere una persona cara e poi, da sveglio, di avvertire l’urgenza di rassicurarla del tuo amore? Qualunque sia la tua risposta, scommetto che penserai che non c’entra niente col tuo problema, e che mesi di inattività hanno definitivamente rincoglionito il vecchio bibliopatologo. Ma aspetta a trarre questa pur plausibilissima deduzione.

Cominciamo dalla diagnosi. Casi simili al tuo sono stati osservati a Londra nel secolo scorso dalla prima bibliopatologa (ma lei non lo sapeva), la psicoanalista infantile Melanie Klein. Troverai tutto quel che ti serve in un suo saggio del 1937, Amore, colpa e riparazione. I bambini piccoli amano e odiano visceralmente, e il primo oggetto di questi sentimenti ambivalenti è la mamma. Ai sentimenti si accompagnano delle fantasie, e le fantasie primitive sono qualcosa di ben più vivido delle nostre esangui chimere di sognatori a occhi aperti: sono belve feroci. Il bambino crede di aver distrutto realmente l’oggetto del suo odio, che è anche il suo grande e unico amore. E come sappiamo dalla ballata Christabel di Coleridge, “l’ira contro qualcuno che amiamo /opera nel cervello come la pazzia”. Che fare, per non impazzire? Lo spiega Melanie Klein: