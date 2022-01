Gentile bibliopatologo,

il 13 gennaio ho fatto il punto di due anni di letture sotto pandemia. In ventiquattro mesi ho letto 62 romanzi, ovvero una media di 2,5 circa al mese. Rispetto a un tempo non tanto lontano in cui dormivo molto di meno è un numero anche piuttosto modesto. Ma se penso a quanto mi resta di tutte queste letture mi spavento. Mi rammarico di pensare che molti non hanno lasciato tracce. D’altronde rallentare il ritmo significherebbe rinunciare a uno dei più grandi piaceri della vita. Sono bulimica, devo mettermi a dieta?

-M.

Cara M.,

il 13 gennaio, mentre tu facevi i tuoi calcoli bibliometrici, che cosa facevo io? Non ne ho idea, e spero che non sia stato commesso nessun delitto nei miei paraggi, perché se gli inquirenti piombassero a casa mia a chiedermi un alibi a bruciapelo farei scena muta e finirei in manette. E che cosa ho fatto tre giorni fa? Di nuovo, il vuoto. Blackout totale. Eppure sono state ventiquattr’ore fitte di azioni, parole, gesti, pensieri, faccende da sbrigare, il tutto a opera di un protagonista che mi sta ben più a cuore dei personaggi romanzeschi. Ci sono stati anche due o tre pasti, in quel giorno, ma non saprei dirti che cosa ho mangiato. Posso ricostruire che cosa ho mangiato ieri sera, ma già stasera non lo saprò più. E che cosa ricordo dei miei primi anni di vita? Una decina di istantanee, distorte e rimaneggiate lungo i decenni fino al punto in cui, ne sono quasi certo, avranno perso ogni appiglio con la realtà come fu. Dalle prime quarantaquattromila ore della mia vita – perché tante ce ne sono, più o meno, in cinque anni – potrei ricavare forse una mezza paginetta di ricordi. Avvilente, vero? Ma nessun poliziotto scamiciato verrà a chiedermene conto in una stanza fumosa, puntandomi addosso una lampada calda e accecante.

Quando pensiamo alle memorie delle nostre letture abbiamo troppo spesso in mente situazioni-tipo in cui dobbiamo rendere conto di qualcosa – l’interrogatorio di polizia, l’esame universitario, la presentazione davanti a un uditorio, le ripetizioni allo specchio prima delle interrogazioni a scuola. Ne facciamo, insomma, questione di “memoria dichiarativa”, come la chiamano gli studiosi. Che cosa sapremmo riferire, dei libri che abbiamo letto? È una domanda che ha senso per un insegnante, per uno studente, per un critico. Ma per chi, come te, vede nella lettura semplicemente “uno dei più grandi piaceri della vita”, la questione dev’essere posta diversamente, magari sulle note di Charles Trenet: Que reste-t-il de nos amours? Che cosa resta dei nostri amori letterari?