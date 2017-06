In Irlanda e in Serbia ci sono due premier da tenere d’occhio

Per la maggior parte degli irlandesi, la cosa più sorprendente del loro nuovo primo ministro, Leo Varadkar, è che è davvero molto giovane (con i suoi 38 anni è il più giovane leader di sempre del paese). È soprattutto la stampa straniera a insistere sul fatto che sia gay e per metà indiano.

Lo stesso Varadkar, figlio di un dottore indiano e di un’infermiera irlandese che si sono conosciuti mentre lavoravano in un ospedale dell’Inghilterra meridionale, non insiste certo per essere visto come il simbolo dei mutamenti d’atteggiamento della popolazione: “Non sono un politico mezzo indiano. Né un politico dottore, o un politico gay, se è per questo. L’omosessualità è solo uno degli elementi della mia identità. Non mi definisce”.

Effettivamente no, ma vale comunque la pena esaminare un attimo la cosa per capire cosa ci dice non solo sull’Irlanda ma su tutto l’occidente, e anche sul mondo.

Nel Regno Unito l’omosessualità ha smesso di essere un reato nel 1967, ed è stata depenalizzata in Canada l’anno successivo (quando Pierre Trudeau, allora ministro della giustizia, disse alla Cbc che “lo stato non deve intromettersi nelle camere da letto del paese”). È diventata legale in Irlanda un quarto di secolo dopo, nel 1993. Ma due anni fa il matrimonio omosessuale è stato legalizzato in Irlanda tramite un referendum nel quale il 62 per cento dei votanti si è detto favorevole.