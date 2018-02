Il Pentagono rilancia la strategia nucleare americana

La principale giustificazione offerta dalla Nuclear posture review per le nuove armi è che l’esercito statunitense è preoccupato che altri paesi possano considerare le loro armi nucleari come troppo grandi per essere usate. Il Pentagono vuole quindi avere anche bombe di minore potenza e missili da crociera “piccoli e lenti” per convincere tutti gli altri paesi che gli Stati Uniti sono pronti a usarli.

Il vicesegretario alla difesa, Patrick Shanahan, ha offerto varie giustificazioni per le nuovi armi, tra le quali la “crescente minaccia proveniente da potenze revisioniste” come la Cina e la Russia. Le “potenze revisioniste” sono paesi che vorrebbero cambiare l’ordine gerarchico globale, in modo che gli Stati Uniti non siano più l’unica superpotenza. Questo non significa, però, che li vogliano attaccare.

Iniziativa assurda e pericolosa Quel che faranno in realtà gli Stati Uniti è cambiare alcune delle loro attuali armi nucleari in modo che provochino esplosioni più piccole. Inoltre saranno reinstallati dei missili da crociera con testata nucleare su alcune navi della marina. A prima vista, non è una cosa particolarmente elettrizzante, casomai assurda e piuttosto pericolosa.

Si tratta di un eufemismo nuovo di zecca, inventato per mascherare un concetto antico, screditato e molto pericoloso. Gli Stati Uniti stanno nuovamente accarezzando l’idea di una guerra nucleare “circoscritta”, e il resto del mondo non ne è affatto felice.

È una vecchia illusione quella di poter condurre una guerra nucleare in qualche angolo remoto del mondo senza rischiare danni in patria

Ma davvero? Forse pensano che quando queste “potenze revisioniste” vedranno le nuove e più piccole armi nucleari statunitensi (non più grandi della bomba che ha raso al suolo Hiroshima), si diranno: “Non ho mai pensato che gli americani avrebbero usato armi nucleari ad alti megatoni, ma potrebbero invece ricorrere a delle bombette atomiche, quindi in fin dei conti sarà meglio non metterci a invadere la Bassa Slobbovia”.

La cosa non ha senso. Il Pentagono finge che le nuove armi nucleari non faranno altro che rafforzare la logica della deterrenza, così che la “Russia capirà che qualsiasi uso delle armi nucleari, per quanto circoscritto, è inaccettabile”, ma il suo vero obiettivo è raggiungere una capacità nucleare reale in caso di scontro militare. È una vecchia illusione quella di poter condurre una guerra nucleare circoscritta in qualche angolo remoto del mondo senza rischiare danni significativi in patria.

Si tratta di un’illusione smentita molte volte, ma che torna regolarmente di moda. Per i militari sembra sbagliato e innaturale disporre di armi così potenti e costose e non avere mai, in nessuna circostanza, il diritto di usarle: averle cioè solamente per dissuadere l’avversario dall’idea di usare le sue, di armi nucleari.

Di subdola attualità

È frustrante che in ogni generazione di militari esistano persone che alimentano teorie sulla possibilità di combattere senza pericolo una guerra nucleare limitata. La prima volta che un’idea del genere si è fatta strada nel pensiero strategico statunitense era stato alla fine degli anni cinquanta, ed è riemersa per un certo tempo almeno due volte da allora.

Ed eccola che torna, puntuale come la stagione delle piogge. Ancora una volta persone più ragionevoli dovranno consacrare tempo ed energie per difendere il concetto alla base della deterrenza nucleare.