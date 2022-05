La risposta svedese e finlandese all’invasione dell’Ucraina sembra aver sorpreso Putin. Il presidente russo non vede alcun legame tra l’invasione di un ex possedimento imperiale, che andava rimesso in riga, e due paesi indipendenti che non sono più nella sfera d’influenza della Russia da più di un secolo. Ma per la Svezia e la Finlandia, entrare nella Nato è stata una scelta logica.

Il presidente russo ha reagito in modo convulso alla volontà della Finlandia e della Svezia, due paesi dalla neutralità di lungo corso (quasi ottant’anni per la Finlandia, oltre duecento per la Svezia), di aderire alla Nato: esattamente la “minaccia” che Putin sosteneva di voler tenere lontano dai confini russi. La Finlandia condivide infatti una frontiera lunga 1.300 chilometri con il nord della Russia.

È facile immaginare Vladimir Putin che, dopo essere entrato in un negozio con l’insegna “Svezia”, finge di distruggere alcune preziose porcellane per errore, e poi borbotta: “Avete un bel negozietto. Sarebbe davvero un peccato se gli succedesse qualcosa”. Ma la Svezia non è un negozio di ceramiche, Putin non è un capo mafioso, e quel che sta accadendo nel Baltico non è racket.

Soldati di cartapesta Si poteva pensare che l’incapacità dimostrata da Putin fosse rassicurante per svedesi e finlandesi, ma così non è stato. Al contrario li spaventa, perché sotto il profilo militare si trovano in una situazione molto simile a quella dell’Ucraina: paesi relativamente piccoli (la Svezia ha dieci milioni di abitanti, la Finlandia cinque) con ottime forze militari.

Le strumentazioni militari che i due paesi potrebbero mettere in campo in una guerra convenzionale sarebbero irrilevanti se si trovassero loro di fronte alla minaccia nucleare

Potrebbero persino essere in grado di bloccare del tutto i russi (e nessun altro è in una condizione d’invaderli). Per questo gli svedesi avevano scelto la neutralità: capivano di essere più al sicuro così. Nell’eventualità di una guerra scoppiata tra molti paesi, si sarebbero trovati in una posizione poco strategica: invaderli sarebbe stata un’impresa molto costosa. E per questo motivo è probabile che le principali forze belligeranti li avrebbero lasciati in pace.

I finlandesi si sono visti attribuire d’ufficio il loro status di neutralità direttamente dall’Unione Sovietica, dopo la seconda guerra mondiale. Avevano ceduto un sacco di territorio ai russi, ma avevano resistito abbastanza da far sì che Mosca gli permettesse di rimanere neutrali, invece di ridurli allo status di paese satellite.

E allora perché entrambi i paesi hanno deciso di entrare nella Nato? Sono ancora abbastanza forti da poter fermare la Russia da soli, anche nell’ipotesi in cui Mosca decidesse di entrare in guerra con la Nato. E perché i russi attaccherebbero proprio loro due, e nessun altro? Rimanendo neutrali, anche nel peggior scenario possibile, è probabile che i russi li avrebbero ignorati.

La deterrenza

Questo ragionamento è rimasto valido fino al 24 febbraio 2022, quando all’improvviso ha smesso di esserlo. Putin ha invaso l’Ucraina, probabilmente cogliendo di sorpresa anche chi gli sta intorno, e dall’inizio ha cominciato a lanciare minacce velate relative all’uso di armi nucleari, qualora fosse stato necessario. L’attacco russo in Ucraina si è impantanato quasi subito, come era destino che accadesse, a meno che l’esercito ucraino non si fosse rivelato del tutto inutile. Troppo poche le truppe russe, troppe le linee d’attacco. E le allusioni di Mosca al ricorso alle armi nucleari per evitare una sconfitta convenzionale si sono moltiplicate.