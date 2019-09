Per la Colombia è ora di difendere gli accordi di pace

Prima di tutto Iván Márquez non rappresenta la maggioranza delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), di cui è stato il numero due, e la guerriglia che vuole mettere in piedi sarà un fallimento grazie al ripudio che i colombiani sentono oggi per la lotta armata. Più che la pace, la narrazione della pace ha avuto successo e questa nuova rivolta va in controcorrente rispetto alla storia.

Ho visto con pazienza i 32 minuti del manifesto letto da Márquez presumibilmente lungo fiume Inírida (ma non l’hanno mostrato), cioè dal nulla. Davanti alle telecamere c’erano 16 uomini e quattro donne. Le divise non erano state realizzate con lo stesso tessuto e le calzature erano irregolari, anche se predominavano gli stivali di gomma; le armi erano di diversi tipi; i guerriglieri, per lo più erano di mezza età – tranne due donne – e molti di loro grassi, con le pance che stavano per far esplodere i bottoni delle divise.

Se qualcosa ci ha mostrato il conflitto armato e qualsiasi guerra internazionale è che per andare in battaglia non basta un gruppo di cinquanta o sessanta capetti con barba e capelli grigi, servono dei giovani. La carne da cannone delle guerre arriva sempre da giovani alla fine dell’adolescenza, dei bambini cresciuti che non si sono ancora resi conto di essere mortali o che nella loro incoscienza non hanno paura. E ciò che si nota nella piccola banda del video è che in quel gruppo i ragazzi sono molto pochi. Ciò che ha fatto durare a lungo la guerra colombiana è stato che ha coinciso con un momento demografico in cui c’erano più adolescenti che mai nella nostra storia. Oggi non è così, e più ragazzi il paese può portare all’istruzione e alla speranza, meno ne potrà reclutare Márquez.