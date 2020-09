Charlotte “Lottie” Dod aveva solo 16 anni quando giocò contro un uomo. Tre uomini, per essere precisi. Era l’estate del 1888 e Dod, prodigio del tennis britannico, aveva già vinto due titoli a Wimbledon, guadagnandosi il soprannome di little wonder, piccola meraviglia. Ma era sempre alla ricerca di una nuova impresa: tre partite di singolare contro i migliori tennisti del mondo avrebbero sicuramente attirato molta pubblicità. Due degli sfidanti la conoscevano già, avendoci giocato in coppia in partite di doppio misto. Uno di loro, Ernest Renshaw, aveva anche già giocato contro una donna: Blanche Bingley, la grande rivale di Dod (in modo provocatorio, Renshaw aveva giocato indossando degli scomodi abiti femminili, vincendo poi la partita).

Gli uomini permisero a Dod di cominciare la partita con un vantaggio di 30-0, concedendole anche il diritto di chiedere di rigiocare fino a tre punti in ogni set. Ma la donna aveva anche degli svantaggi: indossava un vestito lungo e a collo alto, un corsetto, calze spesse e pesanti scarpe di cuoio. Inoltre, come la maggior parte delle tenniste dell’epoca effettuava il servizio dal basso verso l’alto. Dopo aver perso il primo set, Renshaw raddoppiò gli sforzi. Un commentatore fece notare che, dopo essersi reso conto “di non avere di fronte un avversario donna come gli altri, giocò ogni colpo con grande intensità”. Renshaw recuperò lo svantaggio e vinse a fatica la partita (2-6, 7-5, 7-5). Gli altri due uomini, invece, furono sconfitti da Dod. Ottantacinque anni prima che la tenniste Billie Jean King sfidasse Bobby Riggs nella “battaglia dei sessi)”, un’adolescente vittoriana mostrò al mondo cosa potevano fare le donne.

La storia di Dod è ancora più straordinaria se si considera che, dopo aver ottenuto aver vinto per altre tre volte Wimbledon, smise di giocare a metà anni novanta dell’ottocento, convinta di non aver più niente da dimostrare. Più tardi avrebbe rappresentato l’Inghilterra nell’hockey su prato, vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi al tiro con l’arco, e sarebbe diventata anche una scalatrice, un’esperta cavallerizza, una talentosa pattinatrice sul ghiaccio, una campionessa di golf e una spericolata appassionata di slittino.

Dopo aver fatto scalpore nell’Inghilterra di fine dell’ottocento, un’epoca di grandi fermenti femministi, Dod morì praticamente dimenticata nel 1960: “Una reliquia vittoriana nell’epoca nucleare”, come ha malinconicamente scritto il giornalista Sasha Abramsky, che ha cercato di restituirle il suo posto nella storia nel libro Little wonder: the fabulous story of Lottie Dod, the world’s first female sports superstar (Piccola meraviglia. La favolosa storia di Lottie Dod, la prima campionessa dello sport femminile mondiale). Lo ha fatto nel solco di una tendenza femminista ben radicata: la riscoperta di donne pioniere in vari campi. Nessuno avevano ancora individuato l’equivalente sportivo della drammaturga Aphra Behn o della matematica Ada Lovelace. È possibile quindi che quella figura sia Lottie Dod?

Dna familiare

Capire se Dod meriti un posto nel pantheon della grandezza sportiva è un compito delicato. In fondo si è confrontata con un gruppo ristretto di avversarie dilettanti, di classe media e alta, indossando vestiti scelti con criteri di modestia e non pensando alla performance. Anche valutare la sua straordinaria versatilità non è semplice. Oggi il fatto che si dedicasse a tanti sport può apparire come una forma di dilettantismo, ma potrebbe anche mostrare come siano cambiati i criteri con i quali decretiamo il successo individuale. La grandezza sportiva viene oggi identificata con la formula del Tiger path, il cammino della tigre, in riferimento all’assoluta e incrollabile dedizione dimostrata dal golfista Tiger Woods fin da bambino. Ma nel suo libro Generalisti. Perché una conoscenza allargata, flessibile e trasversale è la chiave per il futuro, David Epstein sposa invece il più eclettico Roger path, in riferimento a Roger Federer, che da bambino adorava lo skateboard, lo scii e la lotta, e si dedicò pienamente al tennis solo da adolescente.